“Occhi di Riso”, dal libro al podcast: la voce di Alessandra Baruffato su Radio Materia
Un percorso che parte da un libro edito da De Agostini e approda al linguaggio dei podcast per affrontare con sincerità e delicatezza il tema della disabilità
Da martedì 2 settembre sarà online la prima puntata di Occhi di Riso, il nuovo podcast di Alessandra Baruffato, disponibile su Radio Materia (alle 9, alle 15 e alle 19) e su tutte le principali piattaforme di streaming audio. Un progetto nato dall’incontro tra la scrittrice varesina, autrice del libro Occhi di Riso, occhi di Luna edito da De Agostini, e la neonata emittente Radio Materia (ne abbiamo parlato qui).
Dal libro al podcast
Il titolo prende spunto da un episodio reale: «Una bambina, guardando mia figlia Luna di pochi mesi, disse che aveva gli “occhi di riso”. Quel momento è rimasto inciso nella mia memoria e ha dato vita al libro prima e al podcast adesso» – racconta Alessandra Baruffato.
Il libro, pubblicato da De Agostini, ha aperto un percorso narrativo intimo e potente sulla maternità e sul modo di guardare la disabilità senza filtri né pietismi. Il podcast raccoglie questa eredità e la rilancia con un nuovo linguaggio, più immediato e adatto a raggiungere un pubblico vasto e trasversale.
Una nuova narrazione della disabilità
Il filo conduttore è chiaro: scardinare pregiudizi e stereotipi. «L’idea di fondo è quella di cambiare la narrazione della disabilità – spiega Baruffato – demolendo preconcetti radicati nella gran parte delle persone».
Ascolta il trailer
