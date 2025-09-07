Oggi ci ha lasciato Gianni Mazzoleni che ha costruito un pezzo di storia di CNA

Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Gianni Mazzoleni che ha costruito un pezzo di storia di CNA – da quando si chiamava Artigianato Varesino a quando è diventata CNA Varese Ticino Olona fino ad oggi che, insieme alla CNA del Lario e della Brianza, è diventa CNA Lombardia Nord Ovest.

In CNA Gianni ha ricoperto molti incarichi cruciali: Direttore della Società di Servizi di CNA, poi Segretario di CNA e da ultimo Presidente del Consorzio Fidi.

Quando la CNA aveva bisogno di lui, lui c’era: non si è mai tirato indietro. Ha sempre messo la sua competenza a disposizione della CNA ogni volta che gli è stato chiesto, con autentico spirito di servizio. Senza protagonismo e con modestia, nonostante la grande capacità professionale che possedeva.

Conosceva, come pochi altri, i meccanismi di funzionamento di una struttura complessa quale è una Associazione di categoria, sapeva cogliere tempestivamente i bisogni e le esigenze delle imprese, sapeva gestire in maniera armonica i rapporti con gli associati e i collaboratori e veniva riconosciuto come interlocutore autorevole da tutti, sia all’interno che all’esterno della CNA.

Ha continuato ad essere vicino alla CNA anche dopo la cessazione degli incarichi che aveva ricoperto. L’amicizia e l’affetto che lo legava, ricambiato, alla CNA non si è concluso con gli incarichi.

Ma di lui ci mancherà soprattutto l’uomo, la persona che ha accompagnato tanti di noi di CNA nella propria crescita professionale e umana.

Ci mancherà la sua ironia sottile, la sua capacità di visione, il suo equilibrio, la sua vasta cultura, la sua capacità di leggere la realtà oltre le apparenze e soprattutto la sua disponibilità ad ascoltare e a supportare tutti coloro che gli chiedevano sostegno.

Siamo vicini ai tuoi cari e l’amicizia e l’affetto di tutta la famiglia CNA ti accompagneranno in questo ultimo viaggio.