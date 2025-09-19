Oggiona Santo Stefano lancia il contributo “A scuola di sport”

Lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere. Con questo spirito il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha rilanciato il bonus “A SCUOLA DI SPORT – 2025”, un’iniziativa concreta a sostegno delle famiglie e dei giovani del territorio.

Il contributo, pari a €80 per ciascun ragazzo, è destinato ai minori tra i 6 e i 18 anni, residenti nel Comune, iscritti a una delle associazioni sportive locali aderenti. L’obiettivo è incentivare la pratica sportiva e alleggerire il peso economico delle iscrizioni per le famiglie con redditi medio-bassi. Un aiuto concreto per le famiglie Per accedere al bonus, è necessario: che il minore abbia tra i 6 e i 18 anni; che sia residente nel Comune alla data di presentazione della domanda; che il nucleo familiare sia in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 30.000 euro; che il minore sia iscritto a una delle società sportive con sede nel Comune o operanti nelle palestre comunali.

Sono numerose le associazioni che aderiscono all’iniziativa, tra cui: Basket Academy, Tennis La Pineta, Ice Emotion, Polihandy Ckoss ASD, O.S.G.B. Oggiona, ASD Spazio Tempo, Gymnasium Boxing Club, Amici degli Scacchi Danilo Deon, ASD Basket Cassano Magnago, Insubria Volley.

Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2025, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune (sezione MODULISTICA) o ritirato negli uffici comunali. I voucher saranno assegnati in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e dovranno essere utilizzati entro il 15 novembre 2025 presso le società sportive aderenti.