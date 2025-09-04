Olgiate Olona in festa: la tradizione si rinnova con Sagra del Gerbone e 7mber Fest

Settembre ad Olgiate Olona si preannuncia all’insegna della tradizione, del divertimento e della convivialità, con due eventi che rappresentano il cuore pulsante della vita comunitaria del paese. La 51ª edizione della Sagra del Gerbone e la 7mber Fest sono due appuntamenti da non perdere, che offrono una miscela perfetta di sport, musica e buona cucina.

La Sagra del Gerbone, in programma dal 5 al 7 settembre, è un evento che, anno dopo anno, segna la fine dell’estate olgiatese, un’uscita di scena in grande stile prima di tornare alla routine quotidiana. La manifestazione si svolgerà tra via Piave 84 e via S. D’Acquisto 4, con un programma ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età e i gusti. Ogni sera sarà possibile gustare piatti tipici grazie allo stand gastronomico, che proporrà deliziosi salamini e patatine, in un’atmosfera che sa di festa e spensieratezza.

Il cuore della Sagra del Gerbone sarà il Memorial Giacomo Grasso e Giancarlo Ansani, un torneo di calcio dedicato ai ragazzi nati nel 2009, organizzato in collaborazione con l’ASD Calcio Olgiate. Il torneo si svolgerà dal venerdì alla domenica, offrendo a grandi e piccini l’opportunità di vivere l’emozione di una competizione sportiva nella cornice festosa della sagra.

La musica non mancherà: venerdì sera, alle 21.30, si esibiranno i Outsiders Band, con un concerto di pop e rock cover, mentre sabato sera sarà la volta della Silent Disco, una serata all’insegna della musica elettronica e del divertimento con ben tre dj set. Domenica, sempre alle 21.30, sarà il turno di DJ Rimo, che con il suo “Insieme da sempre” accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che celebrerà il mondo dei DJ.

Il weekend successivo, il 13 e 14 settembre, sarà la volta della 7mber Fest, un’altra grande festa per la comunità di Olgiate Olona, che si terrà in via Don Minzoni. Due giorni dedicati alla musica, al buon cibo e alla socialità, organizzati dalla Cooperativa Progetto Promozione Lavoro, un evento che promette di portare le persone insieme in un clima di allegria e condivisione.

La 7mber Fest prenderà il via sabato 13 settembre alle 19.00 con l’apertura del ristorante e il suo ricco menù, a base di costine, patatine e birra a volontà. Alle 21.00, la serata continuerà con Domenico Dinami, che con la sua musica e i balli coinvolgerà tutti i presenti in una festa che si preannuncia memorabile. Domenica 14 settembre, la festa proseguirà con l’apertura del ristorante alle 12.00 e una serie di attività pensate per intrattenere i più piccoli: pallina rimbalzina, gonfiabili, passeggiate a cavallo e giochi elettronici. La musica della Balcon Band, prevista per il pomeriggio, arricchirà ulteriormente l’atmosfera di festa, facendo di questa giornata un momento perfetto per godersi il clima di comunità.

Sia la Sagra del Gerbone che la 7mber Fest sono occasioni imperdibili per vivere a pieno lo spirito di Olgiate Olona, un paese che, con queste due manifestazioni, celebra la tradizione, il divertimento e il legame tra le persone. Non resta che segnare le date in calendario e partecipare a queste due splendide feste, che sapranno regalare momenti di gioia e condivisione a tutti i partecipanti.