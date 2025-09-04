Oltre 20.000 euro raccolti con l’evento Va Live Pal. Ma la solidarietà non si ferma

Sabato 30 agosto i Giardini Estensi di Varese hanno ospitato la manifestazione “Va Live Pal – Musica per non morire” che ha raccolto migliaia di persone unite dalla musica e dalla solidarietà per il popolo palestinese (leggi qui).

Grazie alla generosità di cittadine e cittadini, il Comitato Varesino Palestina che ha organizzato l’evento ha raccolto oltre 20.000 euro, che saranno devoluti a sostegno delle attività di PalMed Italia, Associazione dei Medici Palestinesi attiva nell’invio di farmaci, fondi e personale sanitario a Gaza, e Gazzella Onlus, da anni impegnata nell’assistenza e nella riabilitazione dei bambini palestinesi feriti e oggi in prima linea nella distribuzione di acqua e pasti nella Striscia di Gaza.

«L’atmosfera che si è creata ai Giardini Estensi – commentano gli organizzatori – ha confermato l’obiettivo: usare la musica come strumento di resistenza, resilienza e speranza, capace di unire le persone e di accendere un faro di verità e giustizia sul dramma che il popolo palestinese vive ogni giorno. Ma ha anche dimostrato quanto la cittadinanza varesina sia sensibile alla tragedia in corso a Gaza, segnata dalla gravissima emergenza umanitaria e dalla sistematica violazione del diritto internazionale da parte di Israele».

«Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto – dichiarano gli organizzatori – sia per la straordinaria partecipazione della cittadinanza sia per i fondi raccolti, che verranno interamente devoluti a PalMed Italia e Gazzella Onlus, due associazioni che da anni lavorano instancabilmente all’interno della Striscia di Gaza. Questo successo ci conferma quanto sia importante mantenere alta l’attenzione, non solo della cittadinanza ma anche delle istituzioni, comprese quelle locali, su ciò che sta avvenendo a Gaza e più in generale in Palestina. Continueremo a farlo con una serie di iniziative: dagli incontri domenicali in Piazza Montegrappa, pensati per rompere il silenzio sul genocidio in corso, fino alle prossime azioni pubbliche, per sensibilizzare l’opinione pubblica, per ricordare di restare umani. Perché non possiamo rimanere indifferenti rispetto alla catastrofe di Gaza, all’occupazione illegale che da decenni colpisce la Cisgiordania e all’oppressione che da oltre settant’anni anni il popolo palestinese subisce da parte di Israele. Ciò avviene anche con il supporto dei nostri governi e noi non vogliamo rimanere in silenzio davanti a questa ingiustizia e criminalità. Vogliamo restare umani.»

La raccolta fondi continuerà anche nei prossimi giorni. Il Comitato Varesino per la Palestina ricorda che è ancora possibile sostenere l’iniziativa attraverso:

GoFundMe: https://gofund.me/70cc6bb2

Bonifico bancario – IBAN: IT71T0501810800000020000382

Intestato a: Sharazade cssf – Banca Etica Causale: donazione VA LIVE PAL