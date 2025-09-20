Oltre duecento persone ricordano Beppe Martignoni, uomo di parte e di dialogo
A un anno dalla scomparsa dell’alfiere di fratelli d’Italia a Gallarate, una serata che ha ricordato alla sua figura e ha fatto anche del bene
Oltre duecentoventi presenze alla cena in ricordo di Giuseppe De Bernardi Martignoni, alfiere di Fratelli d’Italia a Gallarate, uomo generoso che sapeva conquistare la simpatia e la stima anche degli avversari politici e della gente comune.
“Una serata senza bandiera in ricordo di Beppe, che era l’uomo del popolo” ha detto il fratello Vittorio, che ha voluto la serata, il cui ricavato andrà all’Oncologia dell’Ospedale cittadino, che ha assistito “Beppe” in una parte della sua malattia.
Tra i presenti tanti di FdI, a partire da Francesca Caruso e l’amico di una vita Salvatore Marino (emozionatissimo), gli altri gallaratesi come Marco Colombo e Germano Dall’Igna, i coordinatori regionale e provinciale Carlo Maccari e Andrea Pellicini.
Poi gli altri volti del centrodestra locale, amici e anche avversari del centrosinistra come Carmelo Lauricella, del Pd, in rappresentanza anche di altri consiglieri “che hanno potuto constatare nel tempo le virtù umane che ce lo fanno ricordare con rimpianto”.
Il fratello Vittorio lo ha ricordato con molta commozione, indugiando su tanti momenti belli (e qualcuno anche divertente) e anche sul periodo più faticoso della malattia, non facile da dimenticare.
È stato un abbraccio alla memoria di un uomo di partito ma anche un uomo generoso, affabile, capace di dialogo politico e umano.
