“Oltre la Grande Assenza”: a Materia un documentario sulla lotta contro la violenza di genere

Mercoledì 24 settembre ore 21 la proiezione del documentario di Marco Radice che racconta la testimonianza di Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e presidente dell’Associazione Olga, nella sua battaglia contro la violenza di genere

Materia Varesenews

Mercoledì 24 settembre alle 21, Materia si prepara ad ospitare la proiezione di Oltre La Grande Assenza, un breve documentario di 12 minuti realizzato dal regista Marco Radice.

Il film racconta i primi passi della battaglia culturale, sociale e politica di Giuseppe Delmonte, presidente dell’Associazione Olga, impegnato nella sensibilizzazione sulla violenza di genere e nella difesa delle donne e dei figli delle vittime.

Durante la serata, Delmonte sarà presente per dialogare con il pubblico, condividendo la sua esperienza personale e le azioni intraprese attraverso l’associazione. La discussione sarà focalizzata su come la società possa contribuire attivamente nella lotta contro la violenza domestica.

Pubblicato il 18 Settembre 2025
