“Oltre l’incidente”: a Materia il racconto di vita di Rosa
Martedì 16 settembre alle 21.00 la protagonista del libro "Urlo dentro per non disturbare fuori" presenterà la sua esperienza di vita dopo un incidente stradale
Martedì 16 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero ospiterà la presentazione del libro “Urlo dentro per non disturbare fuori” di Rosa, una donna che ha affrontato le sfide della disabilità a seguito di un grave incidente stradale.
L’incontro, organizzato in collaborazione con Studio Risarcimenti & Consulenze di Gallarate, offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente dalla protagonista la sua storia di resilienza, determinazione e rinascita.
L’appuntamento rappresenta non solo un momento di narrazione personale, ma anche uno spazio di confronto e riflessione sul tema della disabilità e del percorso di recupero dopo un trauma. Rosa racconterà come la forza interiore e il sostegno della comunità possano trasformare un evento drammatico in un’occasione di crescita e di nuova prospettiva di vita.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
