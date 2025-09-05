“Oltre l’incidente”: a Materia il racconto di vita di Rosa

Martedì 16 settembre, alle ore 21:00, Materia Spazio Libero ospiterà la presentazione del libro “Urlo dentro per non disturbare fuori” di Rosa, una donna che ha affrontato le sfide della disabilità a seguito di un grave incidente stradale.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Studio Risarcimenti & Consulenze di Gallarate, offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente dalla protagonista la sua storia di resilienza, determinazione e rinascita.

L’appuntamento rappresenta non solo un momento di narrazione personale, ma anche uno spazio di confronto e riflessione sul tema della disabilità e del percorso di recupero dopo un trauma. Rosa racconterà come la forza interiore e il sostegno della comunità possano trasformare un evento drammatico in un’occasione di crescita e di nuova prospettiva di vita.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.