Open Day di Crossroads Intrecci Culturali: i nuovi corsi di teatro e scrittura

I corsi sono pensati per coinvolgere persone di tutte le età e per stimolare la creatività, la fantasia e la voglia di esprimersi, sia attraverso la recitazione che con la scrittura

20 Settembre 2025

Sabato 20 settembre 2025 sarà una giornata speciale per gli amanti del teatro e della scrittura. Crossroads Intrecci Culturali organizza un Open Day per presentare i nuovi corsi di teatro e scrittura creativa e poesia che partiranno a breve.

L’appuntamento si terrà presso il Teatro Nuovo di Gallarate, in via Leopardi 4, e sarà un’opportunità imperdibile per conoscere i programmi e i docenti dei corsi pensati per bambini, ragazzi e adulti.

Il programma della giornata

  • 15:00 – 16:00: Corso di Teatro per bambini

  • 16:30 – 17:30: Corso di Teatro per ragazzi

  • 18:00 – 19:00: Corso di Teatro per adulti

  • Durante l’Open Day verrà anche presentato il corso di Scrittura e Poesia per adulti.

Un’opportunità per tutti

I corsi sono pensati per coinvolgere persone di tutte le età e per stimolare la creatività, la fantasia e la voglia di esprimersi, sia attraverso la recitazione che con la scrittura. Un’occasione per entrare in contatto con il mondo del teatro, della scrittura creativa e della poesia, con insegnanti esperti e appassionati.

Come partecipare

L’Open Day è gratuito e aperto a tutti. Non è necessaria alcuna prenotazione, ma per maggiori informazioni sui corsi, è possibile contattare l’associazione via email a intrecciculturali@gmail.com o visitare il loro sito www.intrecciculturali.it

17 Settembre 2025

