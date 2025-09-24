Openjobmetis, disfatta imbarazzante a undici giorni dal campionato

«Oggi sembrano tutti scollegati, italiani e stranieri, tutti alla stessa maniera». La frase sconfortata di un tifoso varesino al di sopra di ogni sospetto, quando ancora il tabellone segnala 20′ da giocare, inquadra bene l’incredibile – in negativo – prova data dalla Openjobmetis nella penultima amichevole di preparazione al campionato.

Quando mancano undici giorni alla prima palla a due ufficiale, la squadra di Kastritis offre una prestazione imbarazzante sul campo di Varallo Sesia, contro Tortona. Il 116-62 della sirena (meno 54) non è neppure il dato peggiore che rimbalza dalla località piemontese. Lo sfondone arriva fin da metà partita quando il parziale è di 69-20 con un break della Bertram arrivato all’allucinante cifra di 36-0. Non che l’avvio fosse da manuale (29-14 d’aperitivo) ma tra il secondo e il terzo periodo quanto offerto dalla Openjobmetis è da film dell’orrore.

Una partita che getta più di un’ombra, a questo punto, sul cammino estivo che già non era stato memorabile. Varese non ha finora battuto nessuna formazione di pari livello, italiana (Cremona, Tortona due volte) o greca (AEK, Panionios) che fosse, ma tutto sommato ha sempre mostrato buone attitudini e capacità di restare in partita salvo l’ultimo quarto nella prima sfida con la Bertram. Sensazioni non buone ma almeno discrete, sulle quali però è arrivato un potente colpo di spugna a cancellare quei risultati.

Da qui all’esordio con Sassari resta dunque un solo test, domenica 28 (ore 17) alla Itelyum Arena contro Reggio Emilia, altra formazione di Serie A che tra l’altro dovrebbe essere più avanti nella preparazione perché ha disputato due partite di qualificazione (fallita) alla Champions League Fiba. E proprio a poche ore dalla Caporetto della Valsesia, la società aveva aperto le prevendite con – lo avevamo anticipato – le stesse modalità del match con Bergamo: posto unico a 10 euro che diventano 5 per gli abbonati. I quali, immaginiamo, questa sera, si stanno domandando se hanno davvero fatto bene ad assicurarsi un posto per l’intera stagione al palazzetto.

Vero, i risultati in precampionato non contano un tubo all’atto pratico e questa è probabilmente l’unica buona notizia, ma – salvo che siano andati a piedi a Varallo – non si possono capire e giustificare le dimensioni di una sbandata del genere. A parlare, brevemente, dopo il match è il gm Max Horowitz che non fa giri di parole: «Non ci sono scuse per una partita così. Abbiamo un’altra prova domenica, contro Reggio, prima del campionato e dobbiamo giocare meglio. Lavoriamo ogni giorno, ma non certo per una partita del genere: non abbiamo scuse».

BERTRAM TORTONA – OPENJOBMETIS VARESE 116-62

(29-14, 69-20, 95-35)

TORTONA: Vital 17, Hubb 8, Gorham 16, Manjon 10, Pecchia 7, Chapman 16, Tandia 6, Baldasso 8, Olejniczak 7, Biligha 12, Josovic 3, Riismaa 6. All. Fioretti.

VARESE: Alviti 6, Moore 4, Villa, Assui 10, Nkamhoua 21, Bergamin 3, Librizzi 2, Farias, Ladurner, Moody 5, Prato, Freeman 11. All. Kastritis.

ARBITRI: Quarta di Torino, Gonella di Genova, Cassina di Desio (MB).

