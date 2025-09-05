Openjobmetis, il livello si alza: a Tortona primo incrocio da Serie A

Dopo due partite disputate con i gradi della favorita e vinte con punteggi nettamente favorevoli, la Openjobmetis si accosta a un match contro un’avversaria di livello decisamente superiore alle precedenti: sabato 6 settembre (ore 18, porte chiuse al pubblico) i biancorossi di Kastritis saranno i primi a mettere piede sul nuovissimo parquet della Cittadella dello sport di Tortona per affrontare il Derthona Basket.

Galleria fotografica Amichevole a Masnago: Openjobmetis – Bergamo 102-81 4 di 27

Il tecnico greco, soddisfatto del lavoro svolto in queste prime settimane dalla squadra, ritroverà per l’occasione Elisee Assui: l’ala di viale Europa era rimasta a riposo precauzionale mercoledì per un affaticamento, ma ha svolto sia la seduta leggera del giovedì sia quella più impegnativa preparata oggi (venerdì) dallo staff biancorosso. Con Assui tornato nei ranghi quindi, l’unico assente sarà Olivier Nkamhoua che si “consolerà” marcando nientemeno che Nikola Jokic negli ottavi di finale degli Europei.

La partita di Tortona sarà un esame notevole per Allerik Freeman che, ovviamente, è ancora molto indietro di condizione dopo la lunga assenza dai campi. La Bertram è squadra molto forte sugli esterni (lo vediamo tra poco) e l’ex veneziano sarà messo a dura prova su ambo i lati del campo. Le notizie positive sono che Freeman non pare abbia accusato particolari problemi nel recupero post-partita e che, come avevamo sottolineato mercoledì, non ha avuto remore ad affrontare contatti e altre situazioni di basket “vero”. Mancano ancora il tiro e la capacità di andare al ferro ma tutto sommato è nella tabella di marcia che ci si poteva aspettare.

QUI TORTONA – La ambiziosa (e ricca) squadra piemontese ha cambiato guida tecnica affidandosi a Mario Fioretti, per lunghi anni assistente di Ettore Messina sulla panchina di Milano da dove è “tornato all’ovile” anche Gian Maria Vacirca, manager con trascorsi anche varesini. Se l’allenatore è nuovo, la squadra invece presenta diverse conferme: da Vital a Baldasso, da Gorham a Biligha sono diversi gli uomini rimasti tra i “Leoni”. Il Derthona in questa occasione potrebbe avere qualche lacuna sotto i tabelloni visto che mancano il pivot polacco Olejniczak (agli Europei) e l’ala ex Trento Zukauskas che (notizia fresca) non sarà tesserato e quindi la squadra sarà ancora più a trazione esterna con anche le novità Hubb e Manjon.

VERSO I MONTI – Dopo l’amichevole di Tortona la squadra rientrerà in città per una domenica libera: lunedì mattina la partenza per Gressoney dove da diversi anni si tiene il ritiro in altura (palestra a St. Jean, albergo a La Trinité) con la prima seduta prevista nel pomeriggio. Librizzi e compagni torneranno in campo sabato e domenica per il Trofeo Lombardia di Desio con la semifinale che li vedrà opposti a Cremona e la finale (dipenderà quale) contro Cantù o di nuovo Bergamo.

LUTTO BIANCOROSSO – Il mondo del basket varesino piange la scomparsa della signora Giuliana Porrini, mamma di Cecco Vescovi, deceduta all’età di 96 anni. A tutta la famiglia Vescovi le condoglianze della redazione di VareseNews. I funerali saranno celebrati sabato 6 alle 15,30 nella chiesa di San Carlo a Varese.