Openjobmetis – Unahotels a Masnago, aggiornamenti in diretta: 35-50 al 20′

Ultimo test precampionato per la Openjobmetis, fortemente scottata dalla tremenda sconfitta di Varallo Sesia con Tortona. Questa volta l’avversaria – si gioca alla Itelyum Arena – la Unahotels Reggio Emilia, sulla carta altra formazione superiore ai biancorossi nel ranking. Si gioca dalle 17, aggiornamenti qui al termine di ogni periodo di gioco.

Kastritis parte con Moody in regia, Moore, Assui, Alviti in ala forte e Nkamhoua pivot. Assente Renfro, anche Freeman resta a riposo. Applausi per l’ex Woldetensae da parte del discreto pubblico presente.

OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 35-50 al 20′

II – Un guizzo di Ladurner risponde alla tripla di Severini, poi c’è l’unico applauso per Moody che si tuffa a recuperare palla. Ancora Alviti anima Masnago (tripla con fallo ma libero sbagliato; rubata e contropiede) ma è sempre Reggio a guidare con un gran Cheatam (23-33). Quando la OJM smette di segnare, il divario si fa importante (26-42); per fortuna Nkamhoua almeno si scalda (inchiodata, tripla, canestro e fallo), poi Barford segna, Moore la lancia in parterre, Moody non arriva al ferro. Il play la chiude da par suo (ovvero: alla rovescia): palleggio prolungato e scarico su Ladurner nel momento in cui suona la sirena. Canestro non valido e 35-50 a metà partita.

I – La partita di Varese inizia con sei errori da tre punti, tutti su tiri aperti: per muovere il punteggio (al 3′) servono due liberi di Nkamhoua con Reggio già a quota 6. Ci vuole lo specialista (Alviti, doppietta) per esultare dall’arco subito imitato da Cheatam. Un paio di scorribande di Moore tengono la OJM incollata, poi Villa regala il primo vantaggio (14-13). Dura poco: assist e due triple di Smith valgono il 16-21 mentre il triplone di Librizzi è fuori tempo massimo.