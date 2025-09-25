Operaio di 62 anni muore in provincia di Milano in un infortunio sul lavoro

Incidente mortale sul lavoro poco prima di mezzogiorno di giovedì a Bubbiano, nella cintura sud di Milano. Un operaio italiano di 62 anni ha perso la vita mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d’acciaio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra due bobine per cause ancora in corso di accertamento. I colleghi hanno immediatamente tentato di soccorrerlo e poco dopo sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando di via Messina (Milano) insieme ai mezzi del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell’operaio sono apparse da subito gravissime e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

All’interno dello stabilimento era presente anche un secondo lavoratore di 70 anni che, pur non essendo rimasto direttamente coinvolto nell’incidente, è stato assistito dai sanitari senza necessità di ospedalizzazione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’ATS, ai quali spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. L’intera comunità aziendale è sotto shock per la perdita del collega.

Sono 36, con l’infortunio mortale di oggi, i decessi sul lavoro riportati nel registro regionale infortuni mortali sul lavoro del 2025 in Lombardia: Costruzioni e Agricoltura i settori più colpiti.

In provincia di Varese come si ricorderà è da segnalare un infortunio sul lavoro con esito mortale avvenuto il 18 aprile scorso a Besnate. Sul tema sono attivi i controlli dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Varese che hanno a che vedere, oltre che sul piano delle irregolarità formali, anche i rilievi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (vedi intervista “La Materia del giorno” del 12 settembre VIDEO)