Operaio di 62 anni muore in provincia di Milano in un infortunio sul lavoro
Tragico incidente sul lavoro a Bubbiano: un uomo è rimasto schiacciato da una bobina di acciaio. Inutili i soccorsi, sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e ATS per chiarire la dinamica
Incidente mortale sul lavoro poco prima di mezzogiorno di giovedì a Bubbiano, nella cintura sud di Milano. Un operaio italiano di 62 anni ha perso la vita mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d’acciaio.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra due bobine per cause ancora in corso di accertamento. I colleghi hanno immediatamente tentato di soccorrerlo e poco dopo sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando di via Messina (Milano) insieme ai mezzi del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell’operaio sono apparse da subito gravissime e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
All’interno dello stabilimento era presente anche un secondo lavoratore di 70 anni che, pur non essendo rimasto direttamente coinvolto nell’incidente, è stato assistito dai sanitari senza necessità di ospedalizzazione.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’ATS, ai quali spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. L’intera comunità aziendale è sotto shock per la perdita del collega.
Sono 36, con l’infortunio mortale di oggi, i decessi sul lavoro riportati nel registro regionale infortuni mortali sul lavoro del 2025 in Lombardia: Costruzioni e Agricoltura i settori più colpiti.
In provincia di Varese come si ricorderà è da segnalare un infortunio sul lavoro con esito mortale avvenuto il 18 aprile scorso a Besnate. Sul tema sono attivi i controlli dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Varese che hanno a che vedere, oltre che sul piano delle irregolarità formali, anche i rilievi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (vedi intervista “La Materia del giorno” del 12 settembre VIDEO)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.