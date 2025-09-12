Operativo ogni giovedì mattina a Biandronno lo sportello dello SPI Cgil
È operativo dalle 9.00 alle 11.30 per consulenze e assistenza nelle pratiche previdenziali e fiscali
Attivo anche a Biandronno lo sportello SPI-CGIL per offrire un servizio di supporto e assistenza per i pensionati, con l’obiettivo di difendere i loro diritti e tutelare le pensioni, la salute e il benessere.
È operativo presso il Municipio, ogni giovedì dalle 9:00 alle 11:30. I cittadini possono richiedere una serie di servizi come il controllo pensioni, l’assistenza sociale, e la consulenza su temi quali invalidità, leggi 104, e il reddito di inclusione.
Gli orari di apertura sono ogni giovedì dalle 9:00 alle 11:30
Per informazioni e appuntamenti: Tel. 0332 768528
Lo sportello è anche a disposizione per consulenze sui modelli ISEE, IMU, e la gestione di pratiche relative ai servizi previdenziali.
