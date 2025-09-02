Ospedale di Luino, blackout programmato giovedì 4 settembre: il Pronto Soccorso resta attivo ma con limitazioni

Un black out programmato per giovedì 4 settembre, dalle 7 alle 11 del mattino, causerà una serie di variazioni e interruzioni per l’attività dell’Ospedale di Luino. La struttura sanitaria sarà interessata da un intervento tecnico che comporterà l’interruzione temporanea dell’energia elettrica. L’ASST dei Sette Laghi ha annunciato che durante le quattro ore di sospensione saranno adottate misure straordinarie per garantire comunque la sicurezza e l’assistenza ai pazienti.

Nel corso della giornata si prevedono alcune modifiche importanti ai servizi offerti. Il Punto Prelievi resterà chiuso per tutta la giornata: in caso di necessità, i cittadini potranno rivolgersi al punto prelievi dell’ospedale di Cittiglio o ad altri punti non aziendali come quelli attivi a Cunardo e Cuveglio.

Il CUP, il Centro Unico Prenotazioni, sarà invece operativo solo nel pomeriggio, con apertura dalle 14 alle 16. Il Pronto Soccorso resterà aperto, ma con funzionalità ridotte: per le situazioni di urgenza, viene consigliato di rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso di Cittiglio, dove l’attività si svolgerà regolarmente.

La sospensione dell’energia è legata a un intervento necessario per la manutenzione e il corretto funzionamento degli impianti interni. L’ASST dei Sette Laghi, in una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver approntato tutte le misure per garantire la sicurezza degli ambienti e dei pazienti durante l’intervento. «Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie, attivate durante le ore di intervento» – comunica l’ASST – «Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e ci scusiamo per eventuali disagi».