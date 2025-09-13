Ostacolo Chisola per il Varese, Ciceri: “Partita pericolosa ma l’entusiasmo dei tifosi ci motiva”
Domenica 14 settembre i biancorossi scenderanno in campo (alle ore 15.00) al "Franco Ossola" contro i piemontesi, da sempre avversario ostico. Mister Ciceri: "Abbiamo preparato un piano di gioco specifico e cercheremo di essere ancora più affamati"
Tre punti alla prima di campionato contro l’Imperia, il Varese cerca di raddoppiare il bottino nella seconda giornata, che lo vedrà ospitare al “Franco Ossola” il Chisola. Esordio stagionale a Masnago per i biancorossi di mister Andrea Ciceri, che scenderanno in campo domenica 14 settembre alle ore 15.
«Domani sarà un esordio speciale – commenta l’allenatore del Varese -, in quanto giochiamo per la prima volta sul nostro campo di casa, che ha una storia e una dimensione particolari. È una novità assoluta anche per me, che l’ho visto solo una volta durante l’estate, e per molti giocatori che non sono ancora riusciti a giocarci. C’è molta emozione e curiosità. Dalla gara contro l’Imperia ci portiamo i tre punti e l’umore positivo, ma vogliamo anche ripetere le buone cose che abbiamo visto, con maggiore intensità. Domani sarà una partita diversa, soprattutto per il campo, che ha dimensioni diverse rispetto a quello di domenica. Abbiamo preparato un piano di gioco specifico e cercheremo di essere ancora più affamati».
«Il Chisola è una squadra solida e pericolosa – alza la guardia l’allenatore -. Il loro reparto offensivo è un aspetto che temo molto, sono giocatori che si completano bene e che possono fare la differenza. Inoltre, il loro sistema di gioco, che è cambiato rispetto agli anni passati, garantisce solidità in entrambe le fasi. Hanno una squadra ben allenata, con un centrocampo e una difesa importanti».
Le ultime parole di mister Ciceri sono per i sostenitori varesini: «I tifosi stanno dimostrando una grande voglia di sostenerci e divertirsi insieme a noi. Questo entusiasmo ci motiva a dare il massimo sul campo. Il nostro compito ora è alimentare questa passione, dando tutto quello che abbiamo per riportare questa energia nelle partite e nei tifosi».
DIRETTAVN
La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
SERIE D GIRONE A – II GIORNATA
Asti – Vado; Biellese – Valenzana; Cairese – Lavagnese; Celle Varazze – Club Milano; Derthona – Sestri Levante; NovaRomentin – Gozzano; Saluzzo – Imperia; Sanremese – Ligorna; Varese – Chisola.
CLASSIFICA: Saluzzo, Chisola, Varese, Vado, Derthona, Ligorna, Lavagnese, Valenzana, Asti 3; Celle Varazze, Club Milano, Biellese, NovaRomentin, Gozzano, Imperia, Sanremese, Sestri Levante, Cairese.
