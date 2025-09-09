Padel per tutti: evento benefico per persone con difficoltà motorie all’ARX Padel di Gallarate

Il padel, uno degli sport più in crescita degli ultimi anni, si tinge di valori ancor più belli: quelli dell’inclusione, dell’integrazione e del divertimento. Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 15.00 all’ARX Padel (in Via Curtatone, 20 – Gallarate) ospiterà un evento speciale gratuito: “Whee’ll Padel together”, dedicato a far conoscere il padel alle persone con difficoltà motorie.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Francesca Chierichetti e del fratello Umberto, che a seguito di un incidente stradale ha difficoltà motorie. La sua passione per lo sport non si è mai fermata e oltre a sciare a livello agonistico da parecchi anni, ha recentemente provato il Padel e lo ha subito apprezzato tanto da volerlo condividere con il maggior numero di persone possibile.

Il presidente di ARX Padel, Matteo Bianchi ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta su un nostro territorio un evento cosi significativo. Ringraziamo Francesca e Umberto per averci scelto. Crediamo fortemente nel potere dello sport come veicolo di inclusione e siamo felici di poter contribuire a questo bellissimo progetto sperando che sia il primo di una lunga serie».

L’evento sarà guidato da un maestro certificato con abilitazione wheelchair padel, affiancato dai maestri del centro ARX Padel, che metteranno a disposizione competenze e passione per garantire un’esperienza coinvolgente e sicura. L’obiettivo è far scoprire le potenzialità di questa disciplina, conoscere nuove persone, abbattere barriere e promuovere una cultura sportiva inclusiva.

Il pomeriggio prevede:

• Sessioni di prove gratuite per gli iscritti, affiancati da istruttori qualificati.

• Match dimostrativi tra atleti normodotati e atleti in carrozzina, per mostrare la bellezza del gioco integrato.

• Un momento di ristoro per tutti i partecipanti e il pubblico.

L’evento è aperto a tutti: sia a chi vuole provare a giocare, previa iscrizione gratuita, sia a chi vuole tifare e sostenere gli atleti.

Per informazioni e iscrizioni:

È possibile contattare l’organizzazione al numero 375 5623020