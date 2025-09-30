Pagelle Pro Patria: difesa promossa in blocco, Rovida insuperabile
Udoh poco pericoloso in attacco, Renelus sempre ficcante. Dimarco e Giudici meno propositivi del solito, ma danno un grande contributo alla retroguardia
ROVIDA 8: grazie alle sue parate salva ripetutamente il risultato e permette ai suoi di tornare a Busto Arsizio con un pareggio prezioso.
MORA 7: partita ordinata alla seconda da titolare; nel finale realizza una chiusura fondamentale su Desogus.
MASI 7: grande prestazione per l’ex Pro Vercelli, che guida molto bene la difesa e opera alcune chiusure molto importanti su Diaw nel primo tempo e su Castelli nella ripresa.
MOTOLESE 7: miglior versione stagionale dell’ex Bologna, che sfodera una prestazione di lotta e di grande attenzione.
GIUDICI 6: si vede meno del solito in fase di spinta, ma dà un grande contributo in fase difensiva, come la chiusura su Bunino nel primo tempo.
FERRI 6: il capitano si vede poco in avanti, ma dà comunque una grande mano in difesa.
Cittadella e Pro Patria non si fanno male: al Tombolato finisce 0-0
DI MUNNO 6,5: importante in fase di palleggio, offre qualche buona traccia in avanti.
CITTERIO 6,5: tra i più intraprendenti tra le fila dei tigrotti, facendosi vedere in avanti con inserimenti pericolosi e qualche tentativo dalla distanza.
(Schirò 6: entra e dà una grossa mano nella gestione del possesso palla durante i minuti finali).
DIMARCO 6: prestazione ordinata in difesa, impreziosita da qualche iniziativa offensiva come il tiro ad inizio gara.
RENELUS 6,5: fondamentale nelle ripartenze, perché con la sua dinamicità mette spesso in difficoltà la difesa avversaria
(Orfei 6: ottimo ingresso, utile sia in copertura sia in avanti con alcuni guizzi. Durante la mezz’ora abbondante disputata si è destreggiato bene sia da esterno che da mezz’ala all’occorrenza).
UDOH 5,5: partita complicata: fatica a rendersi pericoloso e spreca una buona occasione a inizio ripresa con un tiro troppo debole.
(Mastroianni 5,5: non riesce a lasciare il segno)
All. GRECO 6: la squadra approccia bene entrambi i tempi e resta sempre concentrata in difesa, non concedendo gol, anche grazie ad un super Rovida.
