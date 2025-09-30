Pagelle Pro Patria: difesa promossa in blocco, Rovida insuperabile

ROVIDA 8: grazie alle sue parate salva ripetutamente il risultato e permette ai suoi di tornare a Busto Arsizio con un pareggio prezioso.

MORA 7: partita ordinata alla seconda da titolare; nel finale realizza una chiusura fondamentale su Desogus.

MASI 7: grande prestazione per l’ex Pro Vercelli, che guida molto bene la difesa e opera alcune chiusure molto importanti su Diaw nel primo tempo e su Castelli nella ripresa.

MOTOLESE 7: miglior versione stagionale dell’ex Bologna, che sfodera una prestazione di lotta e di grande attenzione.

GIUDICI 6: si vede meno del solito in fase di spinta, ma dà un grande contributo in fase difensiva, come la chiusura su Bunino nel primo tempo.

FERRI 6: il capitano si vede poco in avanti, ma dà comunque una grande mano in difesa.

DI MUNNO 6,5: importante in fase di palleggio, offre qualche buona traccia in avanti.

CITTERIO 6,5: tra i più intraprendenti tra le fila dei tigrotti, facendosi vedere in avanti con inserimenti pericolosi e qualche tentativo dalla distanza.

(Schirò 6: entra e dà una grossa mano nella gestione del possesso palla durante i minuti finali).

DIMARCO 6: prestazione ordinata in difesa, impreziosita da qualche iniziativa offensiva come il tiro ad inizio gara.

RENELUS 6,5: fondamentale nelle ripartenze, perché con la sua dinamicità mette spesso in difficoltà la difesa avversaria

(Orfei 6: ottimo ingresso, utile sia in copertura sia in avanti con alcuni guizzi. Durante la mezz’ora abbondante disputata si è destreggiato bene sia da esterno che da mezz’ala all’occorrenza).

UDOH 5,5: partita complicata: fatica a rendersi pericoloso e spreca una buona occasione a inizio ripresa con un tiro troppo debole.

(Mastroianni 5,5: non riesce a lasciare il segno)

All. GRECO 6: la squadra approccia bene entrambi i tempi e resta sempre concentrata in difesa, non concedendo gol, anche grazie ad un super Rovida.