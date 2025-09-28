Pareggio in extremis per la Varesina, col Villa Valle finisce 1-1

La Varesina è uscita dal campo del Villa Valle con un prezioso 1-1 ottenuto nel recupero, che ha contribuito a spezzare la striscia negativa e ha permesso ai rossoblù di muovere la classifica. Dopo un primo tempo molto equilibrato, con poche occasioni per parte, la ripresa si è aperta con il vantaggio dei padroni di casa, grazie ad uno splendido mancino di Perrotti, terminato praticamente sotto l’incrocio. La Varesina ha faticato a reagire e la squadra allenata da mister Marco Sgrò ha avuto molte occasioni per raddoppiare, una su tutte l’incrocio dei pali colpito da Serena nel finale. Le fenici hanno scampato più volte il 2-0 e al secondo di recupero sono riuscite ad agguantare un pareggio insperato, grazie ad un colpo di testa di Caverzasi. Grazie a questo punticino la squadra di Marco Spilli si è portata a quota 4, mentre i bergamaschi salgono a 7.

Fischio d’inizio

Il Villa Valle inizia con il 4-3-1-2 con Passeri in porta; Martinelli, Carminati, Nava e Lancini formano il quartetto difensivo, in mezzo giocano Lussignoli, Serena e Pilenga; in attacco Ravasi affianca Perrotti, mentre Beretta agisce sulla trequarti. Mister Spilli risponde con un 3-5-2 con Lorenzi tra i pali, difesa a tre composta da Loeffen, Pirola e Caverzasi, sulle fasce corrono Miconi e Vaz; a centrocampo Ghioldi, Rosa e Grieco. In attacco il tandem Guri-Larhrib. L’arbitro è il signor Andrea Pani di Sassari ed è assistito da Federico Gobbo di Padova e Massimiliano Quaglia di Mestre.

Primo Tempo

Primi venti minuti molto bloccati, con timidi tentativi da una parte e dall’altra che non portano risultati. Al 23’, Rosa indirizza verso Guri, che dopo un controllo difficile calcia da posizione defilata e il pallone che termina alto. Il Villa Valle risponde con un passaggio forte e teso di Perrotti verso Ravasi e Lussignoli che nell’area piccola non riescono a trovare la deviazione vincente, successivamente la sfera finisce sui piedi di Beretta che calcia col destro, ma il tiro è debole e Lorenzi blocca a terra. Al 36’ punizione di Perrotti, un difensore della Varesina allontana di testa sui piedi di Serena, che dal limite dell’area calcia ma non trova la porta e colpisce in pieno Lancini, il quale era in fuorigioco, vanificando così l’azione. Al 40’ Varesina pericolosa con un passaggio pericoloso di Larhrib che attraversa pericolosamente l’area piccola, poi Miconi prova a rimetterla in mezzo, ma tira addosso a Passeri che blocca. Al 45’, senza recupero, l’arbitro fischia due volte e decreta la fine del primo tempo, sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Dopo appena due minuti Brais serve Perrotti, che dal limite dell’area lascia partire un mancino bellissimo che si insacca praticamente sotto l’incrocio, con Lorenzi che non può fare nulla per evitare l’1-0 del Villa Valle. La Varesina fatica a reagire e al 15’ i padroni di casa hanno una buona occasione con Ravasi che, dopo una serie di rimpalli, si ritrova il pallone sui piedi, da posizione leggermente defilata e riesce a calciare ma non trova lo specchio della porta. Al 24’ colpo di testa pericoloso di Carminati su un cross da calcio di punizione di Beretta, il pallone termina di poco a lato. Le Fenici si affacciano in avanti al 25’ con un colpo di testa di Caverzasi terminato a lato. Al 44’ Menegatti fa un’azione personale e poi calcia rasoterra, con Lorenzi che è bravo a respingere. Qualche secondo più tardi, clamoroso incrocio dei pali colpito da Serena con uno splendido tiro da fuori. Al secondo dei sei minuti di recupero arriva il pareggio della Varesina con un colpo di testa di Caverzasi che è stato bravissimo a svettare sul cross da punizione battuta da Franzoni ed ha messo in rete il gol del definitivo 1-1.

Villa Valle-Varesina 1-1 (0-0)

Marcatori: 2’ st Perrotti, 45’+2’ st Caverzasi

Villa Valle (4-3-1-2): Passeri; Martinelli (1’ st Brais), Carminati, Nava, Lancini; Lussignoli (1’ st Muradjans), Serena, Pilenga (27’ st Valenti); Beretta (34’ st Ventura); Ravasi, Perrotti (39’ st Menegatti). A disp.: Moroni, Mouisse, Filipponi, Valoti. All.: Marco Sgrò

Varesina (3-5-2): Lorenzi; Loeffen (8’ st Chiesa), Pirola (33’ st Cum), Caverzasi; Miconi (8’ st Testa), Grieco, Rosa (17’ st Franzoni), Ghioldi (8’ st Valisena), Vaz; Larhrib, Guri. A disp.: Bovi, Ornaghi, Serraglia, Baud Banaga. All.: Marco Spilli

Angoli: 3-3

Arbitro: Andrea Pani di Sassari (Gobbo e Quaglia)

Ammonizioni: Miconi (VA), Loeffen (VA), Vaz (VA), Pilenga (VV)

Recupero: 0’+6’

RISULTATI 5° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Breno-Chievo 2-2, Brusaporto-Vogherese 2-1, Caldiero-Virtus CiseranoBergamo 1-1, Folgore Caratese-Leon 0-0, Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0, NUOVA SONDRIO-CASTELLANZESE 0-8, Oltrepò-Casatese 1-3, Real Calepina-Pavia 3-1, VILLA VALLE-VARESINA 1-1.

Classifica

Folgore Caratese 13, Milan Futuro 11, Real Calepina e Chievo 10, Brusaporto* 9, Villa Valle*, Breno e Caldiero 7, CASTELLANZESE, Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò** 6, Leon 5, VARESINA 4, Scanzorosciate e Pavia 3, Vogherese 2, Nuova Sondrio 0.

*= una partita in meno

**= un punto di penalizzazione