Parla il Colle: com’è cambiata l’Italia con i messaggi dei Presidenti

Il festival “Fondamentali. Festival dei Diritti” fa tappa anche a Materia, a Castronno, dal 9 all’11 ottobre. Giunto alla sua seconda edizione, il festival si distingue per un programma ricco di eventi dedicati ai temi dei diritti umani, della libertà di stampa e della resistenza. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Varese, in collaborazione con Cgil Spi di Varese, People e VareseNews.

Sabato 11 ottobre, alle 14.00, presso la Sala Agorà di Materia, il festival ospiterà Carlo Bartoli, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e autore del libro “Parla il Colle. Com’è cambiata l’Italia attraverso i messaggi di fine anno dei Presidenti” (Pacini Editore, 2025).

Durante l’incontro, Bartoli esplorerà i messaggi di fine anno dei Presidenti della Repubblica dal 1949 ad oggi, offrendo una chiave per leggere le trasformazioni politiche e istituzionali che hanno segnato la storia dell’Italia.

Carlo Bartoli, nel suo ultimo libro, analizza come i messaggi di fine anno, tradizionalmente un momento di riflessione per il Capo dello Stato, siano diventati uno strumento per raccontare i cambiamenti e le sfide del paese, offrendo uno spunto per riflettere sul presente e sul futuro del nostro sistema democratico.

