Pedone investito da un ciclista a Bisuschio, entrambi finiscono in ospedale
Feriti un uomo di 61 anni e uno di 67. Per entrambi sono scattati i soccorsi con l'arrivo sul posto di due ambulanze e il supporto dell'auto medica
Incidente stradale nella tarda mattinata a Bisuschio, dove poco prima delle 11,30 un pedone è stato investito da un ciclista mentre stava attraversando la strada davanti al Bar Khalua, in via Martinelli, la strada provinciale che porta a Cuasso.
Entrambi – un uomo di 61 anni e uno di 67 – sono finiti a terra rovinosamente e hanno battuto la testa. Per tutti e due sono scattati i soccorsi medici, con l’arrivo sul posto di due ambulanze con il supporto dell’auto medica.
I due feriti sono stati ricoverati, uno in codice giallo e uno in codice verde, all’ospedale di Circolo di Varese.
Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia locale di Bisuschio che hanno effettuati i rilievi e regolato il traffico, rallentato per consentire i soccorsi.
