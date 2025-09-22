Piogge e temporali sul Varesotto: è allerta meteo fino al pomeriggio

Dalla mezzanotte scorsa è allerta arancione per rischio idrogeologico sulla fascia prealpina e dei laghi.

Il Centro regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta di “attenzione” per la perturbazione che sta interessando il Varesotto.

Nella notte sono iniziate piogge intense e temporali che proseguiranno durante la mattinata. Sono attesi acculi di 110 millimetri con punte di 190.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che stanno intervenendo in diverse parti del territorio per allagamenti e tagli piante.

Autolinee Varesine comunica che su molte tratte la circolazione è rallentata.

Traffico molto intenso in autostrada A8 in direzione Milano con forti rallentamenti dallo svincolo di Busto Arsizio.