Pizzata di classe 50 anni dopo: gli ex compagni dell’elementare Galilei di Avigno si ritrovano
Avevano finito la scuola elementare nel 1974 e molti non si erano più incontrati. Poi due di loro hanno iniziato a cercare tutti gli ex compagni per fare una rimpatriata
Una pizzata di classe, per ritrovarsi e chiacchierare tra amici. Dopo oltre 50 anni hanno deciso di organizzare quell’uscita che ai loro tempi non era abitudine fare.
Così, un gruppo importante dei 30 alunni di quinta anno scolastico ’73-’74 della Galilei di Avigno, Varese, dopo essersi ritrovato su una chat, grazie al lavoro di indagine di ex due compagni di scuola, si è dato appuntamento in una pizzeria a Laveno Mombello.
Al primo ritrovo al piazzale della Chiesa di Avigno, anche quello cambiato notevolmente rispetto ai loro tempi, si sono guardati con sorpresa: si erano lasciati bambini e si sono ritrovati sessantenni. Per molti, infatti, era quella la prima occasione dall’ultimo giorno di quinta elementare nel giugno 1974.
Durante la serata si è recuperato il tempo passato. Ognuno ha raccontato in sintesi i suoi 50 anni di vita, ma poi i discorsi sono tornati là, a quegli anni di gioco e divertimento per le strade del rione di Varese, alle partite all’oratorio, alle prime feste e poi alla scuola, con la maestra Rotondo che proprio in quinta si era trovata nella classe unificata con 30 bambini e bambine.
Una serata di ricordi ma anche di progetti per ritrovarsi ancora e, magari, allargare a chi non è potuto venire a quel primo ritrovo dopo mezzo secolo.
