Pizzza Lab: il laboratorio di pizza italiana con una “zeta” in più

A Castronno, in via Cavour 8b, ha preso vita un progetto che unisce passione, studio e un pizzico di coraggio. Si chiama Pizzza Lab – scritto con tre “z” – ed è molto più di una pizzeria: è un vero e proprio laboratorio dove la pizza diventa un’esperienza sana, genuina e curata in ogni dettaglio.

Dietro al bancone di Pizzza Lab c’è Selena Zuccotti, che il 12 settembre 2024 ha inaugurato il suo locale dopo aver lasciato una carriera quindicinale come communication & marketing manager nel settore food. Un cambio radicale, frutto della voglia di ricominciare da zero e di costruire qualcosa che fosse autentico, equilibrato e rispettoso delle persone.

Dopo due anni di studio, sperimentazioni e confronto con un tecnologo alimentare, Selena ha trovato la ricetta ideale: un impasto che lievita oltre 30 ore, realizzato con farina marchigiana biologica di grani antichi. Grani più sani, digeribili e a basso indice glicemico, capaci di regalare leggerezza e sapore in ogni morso.

Pizzza Lab non è solo ricerca della materia prima. È anche un ambiente di lavoro sereno, pensato per i giovani collaboratori – studenti che muovono i primi passi con impegno ma senza sacrificare il tempo libero – e un servizio attento, comodo e corretto per i clienti.

«La scelta degli ingredienti è rigorosa: mozzarella, pomodoro, olio extravergine sono tutti italiani e selezionati con cura. E la bontà di questa scelta la dimostrano in pieno i bambini, i clienti più sinceri, che sembrano aver colto subito la differenza, scegliendo con entusiasmo le nostre pizze», spiega Selena.

Tra le particolarità di Pizzza Lab c’è l’attenzione alle esigenze alimentari: qui la pizza senza glutine è una certezza, preparata nel rispetto delle direttive AIC e disponibile in tutte le varianti del menu. Un dettaglio che rende felici tanti clienti celiaci, finalmente liberi di scegliere senza limitazioni.

Oltre alle pizze pronte Selena offre un nuovo servizio: la vendita di panetti di impasto da cuocere a casa. Un’idea che nasce dal desiderio di rendere la pizza un momento di convivialità: stendere, infornare e condividere una pizza fatta in casa diventa un’occasione di festa, tanto gratificante quanto gustarla.

Selena ha deciso di partire dalla sua Castronno ma ha un obiettivo ambizioso: «Per me la pizza è simbolo di italianità e cultura gastronomica, semplice e al tempo stesso universale. Il mio obiettivo per il futuro è ambizioso: crescere, aprire nuovi punti vendita e portare il marchio Pizzza Lab anche all’estero».

Dal 11 al 14 settembre, Pizzza Lab festeggerà il suo primo compleanno con una promozione speciale: a fronte di una spesa di 30 euro, i clienti riceveranno in omaggio una pizza dolce, la “torta di compleanno” del laboratorio. Un modo per dire grazie a chi ha creduto in questo progetto e per celebrare insieme un anno di successi.

Pizzza Lab

Via Cavour 8b, Castronno

Tel. 0332895156

Mail: info@pizzzalab.it

Orari di apertura

Da giovedì a domenica, dalle 18.30 alle 21

Sito | Instagram

Ordina cliccando qui