Polemica sui dati Gimbe, Piazza: “La Lombardia non arretra, miglioramenti in prevenzione e solo lievi flessioni altrove”

Così il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, in risposta al comunicato di Gimbe, Majorino e Di Marco, sulla lettura dei dati dell’ultimo monitoraggio dei dati

“La Regione Lombardia mostra un profilo di adempienza ai Lea superiore alla soglia (60) in tutte e tre le aree di assistenza: prevenzione, distrettuale e ospedaliera, altro che perdita di 14 punti. Gimbe, Majorino e Di Marco farebbero bene a non distorcere o strumentalizzare dati ufficiali del Ministero della Salute o imparare a leggerli e contestualizzarli”.
Così il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, in risposta al comunicato di Gimbe, Majorino e Di Marco, sulla lettura dei dati dell’ultimo monitoraggio dei dati CORE (fondamentali) 2023, del Nuovo Sistema di Garanzia” dei Livelli essenziali di assistenza – che ha sostituito la griglia LEA -, realizzato dal Ministero della Salute,

“Nel confronto tra Regioni, lo strumento ‘NSG CORE’ – evidenzia il sottosegretario – fornisce punteggi per singola area e una sintesi complessiva con soglie di adempienza. Criticità possono emergere in aree specifiche, ma non si traduce automaticamente in una perdita sostanziale del punteggio complessivo a livello regionale. È fondamentale distinguere tra punteggio totale, punteggi per area e indicatori CORE: la somma dei punteggi per area non equivale a una singola “perdita” di 14 punti in tutte le aree”.

“A livello di indicatori CORE – aggiunge Piazza – l’area prevenzione evidenzia una dinamica positiva su indicatori chiave (a esempio adesione agli screening a punteggio elevato). Alcune aree richiedono attenzione, ma non configurano una perdita netta di performance complessiva. Il quadro 2023 non segnala una perdita di 14 punti: i punteggi complessivi mostrano mantenimento o lieve miglioramento in alcune aree e solo lievi flessioni in altre”.

“La sanità lombarda è quella che perde più posizioni in Italia”

Pubblicato il 03 Settembre 2025
