Pomeriggio dialettale e ricordi in musica con il Gruppo Folkloristico Bosino a Barasso

Sabato 13 settembre l’Auditorium del Centro Collodi ospita un evento dedicato al dialetto e alla memoria collettiva, con racconti, poesie e canti della tradizione

Sabato 13 settembre 2025, a partire dalle ore 14:00, l’Auditorium del Centro Carlo Collodi di Barasso (via Don B. Parietti 6) accoglie un evento dal sapore autentico e familiare: “Dài, dài, cünta sü”, pomeriggio dialettale organizzato dall’Associazione Pensionati e Anziani di Barasso con il patrocinio del Comune. Un’occasione per riscoprire la ricchezza del parlato locale, fra racconti, proverbi, poesie e musica popolare.

Il dialetto come memoria viva

Il pomeriggio sarà animato da diversi relatori che condivideranno ricordi, storie curiose e tradizioni orali, tramandate di generazione in generazione. Il filo conduttore sarà proprio il dialetto, lingua dell’intimità e della saggezza popolare, capace di raccontare con poche parole mondi interi.

Ospite d’eccezione della giornata sarà il Gruppo Folkloristico Bosino, storica formazione varesina che da decenni valorizza la cultura del territorio attraverso musica, danze, canti e costumi tipici. La loro presenza promette di arricchire l’atmosfera con energia e autenticità.

Un invito a partecipare e condividere

L’iniziativa si propone anche come momento di scambio intergenerazionale: il pubblico è invitato a “rispolverare” proverbi, filastrocche e storielle tramandate da genitori e nonni, per condividerle con gli altri partecipanti e contribuire così a un patrimonio collettivo di parole e memorie.

Ingresso libero e spirito di comunità

L’ingresso è libero e aperto a tutte le età, con l’invito rivolto in particolare a chi ha voglia di lasciarsi trasportare da un pomeriggio di cultura popolare e sorrisi condivisi. Un’occasione per ritrovare il senso di appartenenza e rafforzare il legame con la propria storia.