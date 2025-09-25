Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Portatori di tecnologia e di pace nelle dirette del venerdì su Radio Materia

A Soci All Time (16,30) parleremo di computer rigenerati e donati a chi ne ha bisogno con Nicolò Pellegatta di Progetto Nuova Vita mentre alle 18 ospiteremo Mauro Gnocchi e Roberto Meraviglia di Bicipace pronti a partire per Assisi

Generico 22 Sep 2025

La settimana di dirette pomeridiane a Radio Materia si conclude con l’associazione Progetto Nuova Vita che ridà vita ai computer che altrimenti diventerebbero rifiuti e con due componenti del gruppo di ciclisti di Bicipace che partiranno dal Varesotto per andare ad Assisi in bicicletta, unendosi alla carovana della Marcia per la Pace Perugia-Assisi.

Soci All Time (16,30)

Avremo con noi in studio Nicolò Pellegatta, una delle anime di Progetto Nuova Vita. Si tratta di un associazione che fa tornare in funzione vecchi computer che altrimenti finirebbero tra i rifiuti elettronici per poi donarli a chi ne ha bisogno. Sono tantissime le persone che, per vicissitudini varie, hanno potuto avere un pc rigenerato gratuitamente.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

Ospiti della nostra trasmissione che racconta le storie delle persone che vengono a trovarci a Materia saranno Roberto Meraviglia e Mauro Gnocchi di Bicipace. Insieme ad altre decine di persone percorreranno, dal 4 ottobre, i 600 km che separano Castellanza da Assisi portando il messaggio di pace e convivenza tra i popoli in un momento storico di grandi tensioni e immense tragedie umanitarie.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.