Portatori di tecnologia e di pace nelle dirette del venerdì su Radio Materia
A Soci All Time (16,30) parleremo di computer rigenerati e donati a chi ne ha bisogno con Nicolò Pellegatta di Progetto Nuova Vita mentre alle 18 ospiteremo Mauro Gnocchi e Roberto Meraviglia di Bicipace pronti a partire per Assisi
La settimana di dirette pomeridiane a Radio Materia si conclude con l’associazione Progetto Nuova Vita che ridà vita ai computer che altrimenti diventerebbero rifiuti e con due componenti del gruppo di ciclisti di Bicipace che partiranno dal Varesotto per andare ad Assisi in bicicletta, unendosi alla carovana della Marcia per la Pace Perugia-Assisi.
Soci All Time (16,30)
Avremo con noi in studio Nicolò Pellegatta, una delle anime di Progetto Nuova Vita. Si tratta di un associazione che fa tornare in funzione vecchi computer che altrimenti finirebbero tra i rifiuti elettronici per poi donarli a chi ne ha bisogno. Sono tantissime le persone che, per vicissitudini varie, hanno potuto avere un pc rigenerato gratuitamente.
Chi l’avrebbe mai detto (18,00)
Ospiti della nostra trasmissione che racconta le storie delle persone che vengono a trovarci a Materia saranno Roberto Meraviglia e Mauro Gnocchi di Bicipace. Insieme ad altre decine di persone percorreranno, dal 4 ottobre, i 600 km che separano Castellanza da Assisi portando il messaggio di pace e convivenza tra i popoli in un momento storico di grandi tensioni e immense tragedie umanitarie.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE
Soci All Time
Chi l’avrebbe mai detto
