Porto-Brusino Arsizio, il trail sui sentieri del cotrabbando apre le iscrizioni
Un evento transfrontaliero costituito da una gara podistica, una passeggiata per tutte le famiglie ed un momento culturale che toccherà i temi più curiosi legati alla vita di confine
L’associazione A.S.D. Runner Varese, in collaborazione con un comitato italo-svizzero, sta organizzando "PORTO-BRUSINO TRAIL sui sentieri del contrabbando”, un evento transfrontaliero costituito da una gara podistica, una passeggiata per tutte le famiglie ed un momento culturale che toccherà i temi più curiosi legati alla vita di confine.
L’evento, patrocinato dal comune italiano di Porto Ceresio e dal municipio svizzero di Brusino Arsizio, si terrà il secondo fine settimana di ottobre, ripercorrendo sentieri e aneddoti legati al contrabbando, tema storico e romantico tipico dei territori di confine.
Il programma prevede
Sabato 11 ottobre 2025
– Ore 15.00 camminata non competitiva in memoria di Massimiliano Conte aperta a famiglie e
bambini sul lungolago di Porto Ceresio con partenza da piazzale Pozzi e merenda finale per tutti i
partecipanti; iscrizioni in loco con offerta libera il cui ricavato andrà all’associazione CuoriEroi per
Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell'Amicizia Onlus
– Ore 20.00 evento divulgativo “Al di qua e al di là della ramina” sulle storie di confine presso
la Sala Municipale di Brusino Arsizio con la presenza di relatori italiani e svizzeri e rinfresco finale
Domenica 12 ottobre 2025
– Ore 9.00 gara podistica lungo un percorso panoramico italo-svizzero su boschi e strada di oltre
12 km e con 563 metri di dislivello.
Per i partecipanti alla gara podistica il ritrovo sarà a partire dalle ore 8.00 in piazzale Pozzi a Porto
Ceresio, con consegna dei pettorali ed eventuale pagamento della quota di partecipazione (la
quota, comprensiva di assicurazione, sarà di 15 euro se effettuata on line sul sito dell’evento o 25
euro se effettuata il giorno della gara). Lungo il percorso della gara, in località Serpiano, vi sarà
l’assegnazione del "Gran Premio della Montagna Serpiano" e alle ore 12.00 premiazioni presso
piazzale Pozzi a Porto Ceresio. Per i corridori sono inoltre previsti gadget e sconti presso alcuni
ristoratori e l’hotel di Porto Ceresio.
Gli eventi sono confermati anche in caso di pioggia.
Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.portobrusinotrail.it/
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.