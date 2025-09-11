Porto Ceresio al centro dell’attenzione in Regione Lombardia
L'incontro ha trattato in particolare il dissesto idrogeologico e lo stato di manutenzione dei torrenti che attraversano il Comune, con un focus sul reticolo idrico principale
Su richiesta del Sindaco Marco Prestifilippo, si è svolto negli scorsi giorni in Regione Lombardia un incontro focalizzato sulle problematiche che riguardano Porto Ceresio, alla presenza del Presidente Attilio Fontana e dell’Assessore al Territorio Gianluca Comazzi. L’incontro ha trattato in particolare il dissesto idrogeologico e lo stato di manutenzione dei torrenti che attraversano il Comune, con un focus sul reticolo idrico principale.
Un aspetto rilevante discusso è stato l’intervento per la sicurezza idraulica del paese. È stato infatti ricordato che la Comunità Montana del Piambello, con il supporto dei fondi regionali, avvierà presto l’appalto per la realizzazione del canale scolmatore del Rio Ponticelli, un progetto strategico e atteso che mira a migliorare la gestione delle acque e a prevenire il rischio di alluvioni.
Il Sindaco Marco Prestifilippo ha commentato positivamente l’incontro, sottolineando: «Ritengo molto positivo questo incontro, durante il quale ho potuto illustrare in maniera diretta le esigenze di Porto Ceresio. Ringrazio il Presidente Fontana e l’Assessore Comazzi per la disponibilità, l’attenzione e la conoscenza che hanno dimostrato verso il nostro territorio.»
Questo incontro segna un passo importante per il Comune di Porto Ceresio, poiché si è posto l’accento su interventi infrastrutturali cruciali per la sicurezza idraulica e la protezione del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.