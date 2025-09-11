Varese News

Porto Ceresio al centro dell’attenzione in Regione Lombardia

L'incontro ha trattato in particolare il dissesto idrogeologico e lo stato di manutenzione dei torrenti che attraversano il Comune, con un focus sul reticolo idrico principale

Su richiesta del Sindaco Marco Prestifilippo, si è svolto negli scorsi giorni in Regione Lombardia un incontro focalizzato sulle problematiche che riguardano Porto Ceresio, alla presenza del Presidente Attilio Fontana e dell’Assessore al Territorio Gianluca Comazzi. L’incontro ha trattato in particolare il dissesto idrogeologico e lo stato di manutenzione dei torrenti che attraversano il Comune, con un focus sul reticolo idrico principale.

Un aspetto rilevante discusso è stato l’intervento per la sicurezza idraulica del paese. È stato infatti ricordato che la Comunità Montana del Piambello, con il supporto dei fondi regionali, avvierà presto l’appalto per la realizzazione del canale scolmatore del Rio Ponticelli, un progetto strategico e atteso che mira a migliorare la gestione delle acque e a prevenire il rischio di alluvioni.

Il Sindaco Marco Prestifilippo ha commentato positivamente l’incontro, sottolineando: «Ritengo molto positivo questo incontro, durante il quale ho potuto illustrare in maniera diretta le esigenze di Porto Ceresio. Ringrazio il Presidente Fontana e l’Assessore Comazzi per la disponibilità, l’attenzione e la conoscenza che hanno dimostrato verso il nostro territorio.»

Questo incontro segna un passo importante per il Comune di Porto Ceresio, poiché si è posto l’accento su interventi infrastrutturali cruciali per la sicurezza idraulica e la protezione del territorio.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
