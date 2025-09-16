Varese News

Poste Italiane assume: opportunità per persone con disabilità

È possibile inviare la propria candidatura online entro il 21 settembre dal sito poste.it, alla voce “posizioni aperte”

Poste Italiane ricerca in provincia di Varese operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99 da inserire presso gli uffici postali del territorio.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

È possibile inviare la propria candidatura online entro il 21 settembre dal sito poste.it, alla voce “posizioni aperte” di questa pagina web

Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale, è iscritto al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
