Posti esauriti al Concerto per neonati e giocattoli del festival Il Lago cromatico
Sold out per entrambe le repliche del concerto per neonati e giocattoli in programma sabato nella sala consigliare di Ranco con soprano e pianoforte
Un vero concerto per neonati e bimbi piccolissimi, fino ai tre anni, e i loro giocattoli.
A proporre l’iniziativa per il pomeriggio di sabato 13 settembre nella sala consiliare di Ranco alle ore 17 e, in replca, alle ore 18.30, è il Festival Il Lago cromatico. Un’iniziativa originale e apprezzatissima che ha fatto registrare un pieno sold out.
«I bambini sono capaci fin da piccolissimi di ascoltare la musica d’arte con straordinaria attenzione e intensa partecipazione e quini potranno vivere un’esperienza musicale autenticamente artistica», assicurano i promotori.
Durante il concerto, in un’atmosfera di rilassamento e divertita partecipazione, i bambini potranno interagire con la musica. Molto più che ascoltatori, vivranno la musica e il far musica.
Sul palco si esibirà la soprano argentina Monica Susana Elias, accompagnata al pianoforte da Clara Schembari con un repertorio classico pensato per il piccolo pubblico.
