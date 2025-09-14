Varese News

Gallarate/Malpensa

Eventi a Materia

Premiati a Castronno i vincitori del contest fotografico “Io sono umano”

La giuria ha selezionato tre immagini capaci di restituire emozioni e riflessioni, accompagnando la proclamazione con motivazioni dettagliate

la focale contest

Domenica 14 settembre, alla chiusura della rassegna Humans, il Fotoclub La Focale di Buguggiate ha incoronato i tre scatti che meglio hanno raccontato l’essenza dell’essere umano

Galleria fotografica

La premiazione del contest io sono umano 4 di 8
la focale contest
la focale contest
la focale contest
la focale contest

Domenica pomeriggio, con la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Io sono umano”, si è conclusa la 32ª rassegna Immagini e Colori del Fotoclub La Focale. Lanciato su Instagram, il concorso ha raccolto decine di fotografie dedicate a raccontare cosa ci rende davvero umani.

La giuria ha selezionato tre immagini capaci di restituire emozioni e riflessioni, accompagnando la proclamazione con motivazioni dettagliate.

Al terzo posto si è classificato Giuseppe Zafonte (@ja_zz3 – The smallest eyes). La sua immagine, scattata probabilmente in un aeroporto, mostra un’umanità in continuo movimento: “Un’istantanea colta in un andirivieni di gente che si sposta freneticamente, dove una bambina guarda con occhi curiosi la vita che le scorre davanti e trascina il suo pupazzo. È il senso del passaggio di testimone alle generazioni future, con aspettative, attese e speranze: un momento memorabile che diventa universale”.

La Focale porta Livio Senigalliesi, fotoreporter antropologo, sul palco di Materia

Il secondo posto è andato a Claudio Manenti (@claudio_manenti66 – Milano in 8mm). La foto ritrae un uomo seduto in un ampio spazio urbano: “Grazie all’uso di un’ottica grandangolare, la scena trasmette il senso di solitudine, ma anche di contemplazione, amplificando lo spazio circostante. L’immagine apre a domande senza tempo: alienazione, isolamento, oppure semplice piacere della contemplazione? L’uomo diventa così oggetto e osservatore, al centro di un turbinio di dubbi, curiosità e sensazioni che da sempre accompagnano l’animo umano”.

Il primo premio è stato assegnato a Gabriele Bono (@gabrielebonoph – Selfportrait), per una fotografia che ha colpito la giuria “per originalità e coerenza con il tema”. Si tratta di un autoritratto che “trasmette la poliedricità dell’essere umano, la sua adattabilità e la sua tensione verso una direzione precisa. Lo sguardo è proiettato verso l’ignoto, simbolo della continua ricerca di conoscenza, scoperta e realizzazione. La scelta del bianco e nero, unita al formato quadrato, valorizza la centralità della figura umana, restituendo un’immagine intensa e universale”.

Con la proclamazione dei vincitori, la rassegna si è chiusa nel 0s,egno dell’umanità raccontata attraverso la fotografia: uno strumento che ancora una volta si conferma capace di svelare, con immediatezza e poesia, i frammenti più autentici della nostra esperienza comune.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La premiazione del contest io sono umano 4 di 8
la focale contest
la focale contest
la focale contest
la focale contest

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.