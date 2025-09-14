Premiati a Castronno i vincitori del contest fotografico “Io sono umano”

Domenica 14 settembre, alla chiusura della rassegna Humans, il Fotoclub La Focale di Buguggiate ha incoronato i tre scatti che meglio hanno raccontato l’essenza dell’essere umano

Domenica pomeriggio, con la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Io sono umano”, si è conclusa la 32ª rassegna Immagini e Colori del Fotoclub La Focale. Lanciato su Instagram, il concorso ha raccolto decine di fotografie dedicate a raccontare cosa ci rende davvero umani.

La giuria ha selezionato tre immagini capaci di restituire emozioni e riflessioni, accompagnando la proclamazione con motivazioni dettagliate.

Al terzo posto si è classificato Giuseppe Zafonte (@ja_zz3 – The smallest eyes). La sua immagine, scattata probabilmente in un aeroporto, mostra un’umanità in continuo movimento: “Un’istantanea colta in un andirivieni di gente che si sposta freneticamente, dove una bambina guarda con occhi curiosi la vita che le scorre davanti e trascina il suo pupazzo. È il senso del passaggio di testimone alle generazioni future, con aspettative, attese e speranze: un momento memorabile che diventa universale”.

Il secondo posto è andato a Claudio Manenti (@claudio_manenti66 – Milano in 8mm). La foto ritrae un uomo seduto in un ampio spazio urbano: “Grazie all’uso di un’ottica grandangolare, la scena trasmette il senso di solitudine, ma anche di contemplazione, amplificando lo spazio circostante. L’immagine apre a domande senza tempo: alienazione, isolamento, oppure semplice piacere della contemplazione? L’uomo diventa così oggetto e osservatore, al centro di un turbinio di dubbi, curiosità e sensazioni che da sempre accompagnano l’animo umano”.

Il primo premio è stato assegnato a Gabriele Bono (@gabrielebonoph – Selfportrait), per una fotografia che ha colpito la giuria “per originalità e coerenza con il tema”. Si tratta di un autoritratto che “trasmette la poliedricità dell’essere umano, la sua adattabilità e la sua tensione verso una direzione precisa. Lo sguardo è proiettato verso l’ignoto, simbolo della continua ricerca di conoscenza, scoperta e realizzazione. La scelta del bianco e nero, unita al formato quadrato, valorizza la centralità della figura umana, restituendo un’immagine intensa e universale”.

Con la proclamazione dei vincitori, la rassegna si è chiusa nel 0s,egno dell’umanità raccontata attraverso la fotografia: uno strumento che ancora una volta si conferma capace di svelare, con immediatezza e poesia, i frammenti più autentici della nostra esperienza comune.