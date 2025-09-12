Varese News

Gallarate/Malpensa

Primo giorno di scuola a Gallarate, sui banchi 4mila studenti

Con il calo demografico gli Istituti Comprensivi sono passati da quattro a tre, con l'abolizione del "De Amicis". In aula il saluto degli assessori

scuola gallarate

Sono poco più di 4mila in tutto i bambini e bambine, ragazze e ragazzi nelle scuole di Gallarate per questo anno 2025/2026: è la somma di tutti gli iscritti dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado, dai 3 ai 13 anni.

I numeri forniti dall’assessora allìIstruzione Claudia Mazzetti  raccontano per la precisione di 4.039 iscrizioni per le scuole dei tre istituti comprensivi cittadini – “Dante”, “Ponti” e “Cardano-P.Lega”.

Oggi sono tre i Comprensivi, dopo la soppressione del “De Amicis” di Sciarè e Cedrate: la ripartizione vede 1.429 studenti nei plessi dell’Istituto “Dante”, 1.372 all’Istituto “Ponti” e 1.238 alla “Gerolamo Cardano-Padre Lega”. È l’effetto del calo demografico: complessivamente gli studenti sono trecento in meno anche solo rispetto al dato del 2023.

Il plesso con più alunni e alunne in assoluto è la scuola media Majno di via Palestro, con 570 studenti.
Mentre la scuola più piccola è quella dell’infanzia di via Sciesa ai Ronchi, con soli 38 bambini (poco di più, 41, a Moriggia).

scuola gallarate
Il saluto dell’assessora Mazzetti al plesso “Leonardo da Vinci”

Tra le scuole primarie il plesso più affollato è quello della Dante Alighieri di via Seprio, in centro, con 295 iscritti. Le primarie con meno alunni invece sono la “De Amicis” di Sciarè (106 iscritti) e la “Silvio Pellico” di Cedrate (125): le due scuole facevano parte del Comprensivo De Amicis che appunto da quest’anno è stato soppresso, con la divisione delle scuole nei comprensivi attigui (Sciarè con l’Ic Gerolamo Cardano, Cedrate con l’Ic Ponti).

A questo si aggiungono i numeri delle scuole superiori, che ovviamente hanno un bacino più ampio della sola città.

scuola gallarate
La cerimonia ai Licei dei Tigli

L’assessora Mazzetti ha visitato prima i Licei del Viale dei Tigli (dove erano invitate anche diverse autorità) e poi alle primerie Moriggia, Ronchi, Cedrate e alle “Dante” in centro. Durante la visita, ha presentato i vari beni culturali, musei ed edifici sportivi disponibili nella città, sottolineando il loro valore aggiunto per la scuola e suscitando curiosità nei bambini delle classi prime.Ad Arnate invece il saluto è stato dato dagli assessori Germano Dall’Igna e Stefania Picchetti.

 

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.