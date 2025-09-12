Primo giorno di scuola a Gallarate, sui banchi 4mila studenti

Sono poco più di 4mila in tutto i bambini e bambine, ragazze e ragazzi nelle scuole di Gallarate per questo anno 2025/2026: è la somma di tutti gli iscritti dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado, dai 3 ai 13 anni.

I numeri forniti dall’assessora allìIstruzione Claudia Mazzetti raccontano per la precisione di 4.039 iscrizioni per le scuole dei tre istituti comprensivi cittadini – “Dante”, “Ponti” e “Cardano-P.Lega”.

Oggi sono tre i Comprensivi, dopo la soppressione del “De Amicis” di Sciarè e Cedrate: la ripartizione vede 1.429 studenti nei plessi dell’Istituto “Dante”, 1.372 all’Istituto “Ponti” e 1.238 alla “Gerolamo Cardano-Padre Lega”. È l’effetto del calo demografico: complessivamente gli studenti sono trecento in meno anche solo rispetto al dato del 2023.

Il plesso con più alunni e alunne in assoluto è la scuola media Majno di via Palestro, con 570 studenti.

Mentre la scuola più piccola è quella dell’infanzia di via Sciesa ai Ronchi, con soli 38 bambini (poco di più, 41, a Moriggia).

Il saluto dell’assessora Mazzetti al plesso “Leonardo da Vinci”

Tra le scuole primarie il plesso più affollato è quello della Dante Alighieri di via Seprio, in centro, con 295 iscritti. Le primarie con meno alunni invece sono la “De Amicis” di Sciarè (106 iscritti) e la “Silvio Pellico” di Cedrate (125): le due scuole facevano parte del Comprensivo De Amicis che appunto da quest’anno è stato soppresso, con la divisione delle scuole nei comprensivi attigui (Sciarè con l’Ic Gerolamo Cardano, Cedrate con l’Ic Ponti).

A questo si aggiungono i numeri delle scuole superiori, che ovviamente hanno un bacino più ampio della sola città.

La cerimonia ai Licei dei Tigli

L’assessora Mazzetti ha visitato prima i Licei del Viale dei Tigli (dove erano invitate anche diverse autorità) e poi alle primerie Moriggia, Ronchi, Cedrate e alle “Dante” in centro. Durante la visita, ha presentato i vari beni culturali, musei ed edifici sportivi disponibili nella città, sottolineando il loro valore aggiunto per la scuola e suscitando curiosità nei bambini delle classi prime.Ad Arnate invece il saluto è stato dato dagli assessori Germano Dall’Igna e Stefania Picchetti.