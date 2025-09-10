Varese News

Pro Loco lombarde protagoniste alla Fiera di Varese e al Milano Comics & Games

Tradizione, cultura popolare e nuovi linguaggi: UNPLI Lombardia porta le sue Pro Loco tra storia, innovazione e comunità

Settembre 2025 sarà un mese speciale per le Pro Loco della Lombardia, chiamate a raccontarsi in due appuntamenti di primo piano: la Fiera di Varese, in programma dal 12 al 21 settembre, e Milano Comics & Games, in scena il 13 e 14 settembre a MalpensaFiere di Busto Arsizio.

Due contesti diversi – uno legato alle tradizioni del territorio, l’altro alla cultura pop – ma un unico obiettivo: mostrare il ruolo attivo delle Pro Loco nella promozione culturale, sociale e identitaria delle comunità locali.

Alla Fiera di Varese: il racconto delle radici lombarde

All’interno della Fiera di Varese, lo stand del Comitato Regionale UNPLI Lombardia si trasformerà in un punto di incontro tra storia, identità e sapori autentici. I visitatori potranno dialogare con i volontari, scoprire progetti e partecipare a degustazioni.

Le Pro Loco protagoniste sono espressione della ricchezza del territorio:

  • Taino porterà l’esperienza del Parco di Taino, dove arte e natura convivono tra sculture monumentali.

  • Gornate Olona racconterà la valle dell’Olona con le sue pievi medievali e le antiche mulattiere.

  • Castiglione d’Adda, nel cuore del Parco Adda Sud, presenterà iniziative legate alla memoria contadina.

  • Gargnano, affacciata sul Garda, farà conoscere le sue limonaie storiche e le tradizioni della vela gardesana.

  • Solferino, città simbolo del Risorgimento, proporrà le sue rievocazioni storiche.

  • Carnago mostrerà l’attività culturale e gastronomica della comunità.

  • Varese, la “Città Giardino”, sarà presente con il suo patrimonio liberty e naturalistico.

«La Fiera di Varese rappresenta un punto di riferimento per la nostra regione ed è la cornice perfetta per raccontare quanto le Pro Loco siano importanti per il tessuto sociale e culturale lombardo» – Pietro Segalini, presidente di UNPLI Lombardia.

Al Milano Comics & Games: cultura pop e tradizioni locali

Quasi in contemporanea, UNPLI Lombardia sarà presente anche a Milano Comics & Games, tra fumetti, videogiochi e cosplay. Un’occasione per parlare ai giovani con linguaggi a loro vicini.

  • Desio presenterà “C’era una volta Desio”, libro a fumetti che trasforma la memoria collettiva in racconto illustrato.

  • Pandino valorizzerà il Castello Visconteo e il patrimonio agricolo del territorio con un approccio creativo.

«Anche quest’anno abbiamo scelto Milano Comics & Games perché crediamo che sia un luogo ideale per incontrare le nuove generazioni» – Pietro Segalini, presidente di UNPLI Lombardia – «La cultura pop è una porta d’ingresso straordinaria per far scoprire ai giovani l’importanza del volontariato e dell’impegno per il proprio territorio».

Un filo rosso tra passato e futuro

Due eventi, due pubblici, ma un’unica narrazione: le Pro Loco come cuore delle comunità, capaci di tenere insieme radici e innovazione. La partecipazione a entrambe le fiere dimostra come le associazioni locali sappiano rinnovarsi pur restando fedeli alla loro missione: custodire la memoria e creare futuro.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
