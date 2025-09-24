Pro Patria ancora a caccia del primo sorriso, allo “Speroni” arriva l’AlbinoLeffe

«Partita decisiva? Una definizione che direi azzardata». Così Leandro Greco introduce la sfida che attende la sua Pro Patria giovedì 25 settembre alle ore 18.30 allo stadio Carlo Speroni contro l’AlbinoLeffe, valida per la sesta giornata di Serie C.

«Sappiamo dove dobbiamo migliorare velocemente e cosa invece richiede un tempo fisiologico. Il tutto, ovviamente, in funzione del risultato. Siamo stati vicini a vincere alcune partite, qualcosa c’è stato tolto. Il risultato per noi non può essere l’unico focus. Lavoriamo per quello ma dobbiamo tenere conto di tanti altri aspetti» Un’affermazione che smorza i toni, ma che non cancella il peso di un avvio difficile, per lo meno dal punto di vista dei risultati in questa prima finestra di campionato. I tigrotti di Busto Arsizio, infatti, sono ancora senza vittorie e fermi a 2 punti, in una classifica che li vede penultimi davanti soltanto alla Triestina, bloccata a quota –12 per la pesante penalizzazione. Un dato che rende evidente la difficoltà nel trasformare le prestazioni in punti in questo avvio di stagione, con tre sconfitte e due pareggi.

IL KO DI VICENZA

La partita più recente, la trasferta al Menti di domenica, ha confermato le difficoltà. A Vicenza, contro una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del girone, la Pro Patria ha retto per un tempo chiudendo sullo 0-0, ma nella ripresa ha subito tre reti: doppietta di Rauti e sigillo di Rada per il 3-0 finale.

Una caduta netta, ma va anche sottolineato che – soprattutto quest’anno – il campo vicentino del Lane Rossi è proibitivo per chiunque, e che le assenze pesanti hanno inciso sulle scelte di Greco. L’impianto difensivo aveva funzionato fino al vantaggio vicentino: da quel momento i biancoblu si sono sciolti, confermando la difficoltà a reagire dopo aver subito gol.

I PROSSIMI AVVERSARI: L’ALBINOLEFFE

Se la Pro Patria è ancora ferma, l’AlbinoLeffe ha trovato slancio proprio nell’ultimo turno. Domenica i seriani hanno battuto 2-1 il Cittadella e a decidere il match è stato un ragazzo della nostra provincia: Giacomo Sali, classe 2004 di Malnate, autore del suo primo gol tra i professionisti. Con questa vittoria l’AlbinoLeffe è salito a 5 punti, in 11ª posizione, e arriverà a Busto con morale alto.

Un dettaglio tattico: anche l’AlbinoLeffe di Giovanni Lopez, come la Pro Patria di Greco, gioca con il 3-5-2. Allo “Speroni” sarà quindi una sfida speculare, dove a fare la differenza potranno essere i duelli sulle fasce e la capacità di sfruttare gli episodi.

UNA SFIDA DI NERVI

Il confronto di giovedì si annuncia equilibrato. La Pro Patria ha bisogno di sbloccarsi, con la possibilità di agganciare proprio l’AlbinoLeffe che invece cerca continuità: due stati d’animo diversi che si ritroveranno sullo stesso campo.

Per i tigrotti sarà fondamentale stringere i denti, ritrovare compattezza e sfruttare il sostegno del proprio pubblico. Una vittoria cambierebbe subito il volto della classifica e ridarebbe entusiasmo. Una nuova frenata, invece, rischierebbe di far tornare fantasmi già visti nella scorsa stagione.

GRECO: “VINCERÀ CHI SBAGLIERÀ DI MENO”

Dopo aver escluso che si possa già parlare di partita decisiva, Greco ha spiegato lo spirito con cui la squadra affronterà l’AlbinoLeffe: «È una partita importante per dare continuità alle cose che stiamo facendo bene e per migliorare ciò che ancora ci toglie qualcosa. I ragazzi lavorano con serietà e prima o poi i risultati arriveranno. Questa è un’ulteriore possibilità per mettere in mostra i progressi».

Il tecnico ha poi insistito sull’equilibrio: «Non dobbiamo pensare che si debba vincere per forza: siamo all’inizio, dobbiamo dimostrare ancora tutto e fare punti importanti. Rispettiamo l’AlbinoLeffe, sarà una partita equilibrata che si deciderà sugli episodi. Chi sbaglierà meno avrà i tre punti».

Infine un messaggio di fiducia ai tifosi: «Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e delle cose da migliorare. Nel lungo periodo sono convinto che il lavoro di questi ragazzi porterà frutti. Ma adesso servono anche i punti, perché i tifosi hanno ragione: vogliono vedere vincere la loro squadra».