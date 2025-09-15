Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Problemi nel cantiere dell’autostrada, sospensione della circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina

Dalle ore 17.15 di oggi, lunedì 15 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa su entrambi i binari tra Castellanza e Rescaldina a causa di un incidente legato a lavori autostradale

pensiline stazione ferrovienord castellanza

A partire dalle 17.15 di oggi, lunedì 15 settembre, su disposizione delle Forze dell’Ordine, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina. L’interruzione del servizio è stata causata da un imprevisto durante un cantiere autostradale situato sopra la galleria di Castellanza, un’area che è totalmente estranea alle attività di FERROVIENORD.

Nel corso dei lavori di trivellazione per l’ampliamento dell’autostrada, sono stati danneggiati i conci della galleria ferroviaria sottostante, provocando la fuoriuscita di cemento sui binari. Questo ha reso necessario fermare la circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza.

Le autorità competenti stanno attualmente effettuando sopralluoghi e attività di verifica per stabilire le tempistiche di ripristino della circolazione. FERROVIENORD ha annunciato che farà il possibile per riavviare i treni il prima possibile.

Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori informazioni.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.