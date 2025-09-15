Problemi nel cantiere dell’autostrada, sospensione della circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina
Dalle ore 17.15 di oggi, lunedì 15 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa su entrambi i binari tra Castellanza e Rescaldina a causa di un incidente legato a lavori autostradale
A partire dalle 17.15 di oggi, lunedì 15 settembre, su disposizione delle Forze dell’Ordine, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina. L’interruzione del servizio è stata causata da un imprevisto durante un cantiere autostradale situato sopra la galleria di Castellanza, un’area che è totalmente estranea alle attività di FERROVIENORD.
Nel corso dei lavori di trivellazione per l’ampliamento dell’autostrada, sono stati danneggiati i conci della galleria ferroviaria sottostante, provocando la fuoriuscita di cemento sui binari. Questo ha reso necessario fermare la circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza.
Le autorità competenti stanno attualmente effettuando sopralluoghi e attività di verifica per stabilire le tempistiche di ripristino della circolazione. FERROVIENORD ha annunciato che farà il possibile per riavviare i treni il prima possibile.
Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori informazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.