Problemi nel cantiere dell’autostrada, sospensione della circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina

A partire dalle 17.15 di oggi, lunedì 15 settembre, su disposizione delle Forze dell’Ordine, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Castellanza e Rescaldina. L’interruzione del servizio è stata causata da un imprevisto durante un cantiere autostradale situato sopra la galleria di Castellanza, un’area che è totalmente estranea alle attività di FERROVIENORD.

Nel corso dei lavori di trivellazione per l’ampliamento dell’autostrada, sono stati danneggiati i conci della galleria ferroviaria sottostante, provocando la fuoriuscita di cemento sui binari. Questo ha reso necessario fermare la circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza.

Le autorità competenti stanno attualmente effettuando sopralluoghi e attività di verifica per stabilire le tempistiche di ripristino della circolazione. FERROVIENORD ha annunciato che farà il possibile per riavviare i treni il prima possibile.

Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori informazioni.