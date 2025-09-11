Prorogata fino al 28 settembre la mostra Iperprogetti di Marco Oggian

Dopo la vivace inaugurazione di giugno, il MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello annuncia con piacere la proroga della mostra dedicata a Marco Oggian, artista e designer di fama internazionale, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e critica.

Galleria fotografica Al Midec di Laveno inaugurata la mostra di Marco Oggian 4 di 19

Originariamente prevista fino ai primi di settembre, l’esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 28 settembre 2025, offrendo così a un numero ancora maggiore di visitatori l’occasione di immergersi nell’universo visivo di Oggian, caratterizzato da colori vibranti, forme essenziali e un linguaggio visivo immediato e potente.

Durante il periodo espositivo si sono svolte due visite guidate direttamente dall’artista, che ha illustrato ai partecipanti gli aspetti più significativi del suo processo creativo, raccontando in prima persona come nascono gli oggetti che popolano il suo mondo dissacrante e colorato. Forte di questa ottima risposta del pubblico, la proroga testimonia l’interesse e l’entusiasmo che l’opera di Oggian sta suscitando e conferma il ruolo del MIDeC come punto di riferimento culturale e artistico sul territorio.

Il lavoro di Marco è anche lo stimolo che ha ispirato il programma di visite e laboratori di disegno grafico e di ceramica per adulti e bambini che prenderanno il via il prossimo 13 settembre.

Le attività didattiche si svilupperanno come dei “dialoghi tra geometrie e colori” attraverso cinque appuntamenti per ripercorre insieme la collezione permanente del museo, fino all’attuale esposizione di Oggian. E’ possibile acquistare i biglietti per una delle seguenti date al presente indirizzo:

www.archeologistics.it/servizi-educativi/dialoghi-tra-geometrie-e-colori-650.html

– Sabato 13 settembre / bambini (età 6 – 12) : visita guidata mostra + laboratorio grafico / € 10 + biglietto di ingresso

– Venerdì 19 settembre ore 10.00 / adulti, visita guidata mostra + laboratorio ceramica con Sarah Dalla Costa / € 15 + biglietto di ingresso

– Sabato 20 settembre ore 10:00 / bambini (età 6 – 12): visita guidata mostra +

permanente / € 10 + biglietto di ingresso

– Domenica 21 settembre ore 15:00/ adulti, visita guidata + laboratorio ceramica con Sarah Dalla Costa / € 15 + biglietto di ingresso

– Domenica 28 settembre ore 10:00 / adulti: visita guidata mostra + permanente / € 10 + biglietto di ingresso

Esprime soddisfazione l’Assessora alla Cultura Alice Gomiero “Siamo felici di annunciare che, visto il grande successo e le ottime affluenze registrate durante i mesi estivi, abbiamo deciso di prorogare la mostra ‘IPEROGGETTI’ di Marco Oggian fino al 28 settembre.

L’entusiasmo del pubblico, anche durante le visite guidate curate personalmente dall’artista, ci ha spinto a offrire a tutti una nuova opportunità per immergersi nel suo vibrante universo creativo. Per l’occasione, abbiamo inoltre arricchito il programma con cinque nuovi laboratori tematici che si terranno da oggi fino alla chiusura.”

Il racconto visuale e materico intrapreso da Oggian prosegue quindi fino a fine settembre e ci accompagna verso l’apertura della quarta edizione del Premio MIDeC, Premio Biennale per la Ceramica Contemporanea, che inaugura il 12 ottobre con la premiazione dei vincitori e la mostra dei finalisti.