Prove gratuite di danza a Casciago: Feel The Gap apre la stagione dal 6 ottobre

Dal 6 ottobre, a Casciago, lezioni gratuite di danza contemporanea, improvvisazione e Contact Improvisation alla Casa della Danza, con il progetto Feel The Gap. Un’occasione per muoversi, esplorare e creare in libertà

A partire da lunedì 6 ottobre, la Casa della Danza di Casciago apre le sue porte con una nuova stagione di lezioni gratuite di prova, rivolte a chiunque voglia avvicinarsi alla danza contemporanea e alla Contact Improvisation. Promosso dal collettivo Feel The Gap, il progetto offre un ambiente accogliente dove esplorare il movimento e l’intelligenza corporea, anche senza alcuna esperienza pregressa.

Un luogo per danzare, scoprire e condividere

Feel The Gap propone da anni un approccio aperto e creativo alla danza, trasformando lo spazio della Casa della Danza in un punto d’incontro tra arte, esplorazione fisica e relazione. “Chiunque tu sia, e qualunque sia la tua esperienza, puoi iniziare un viaggio nella tua intelligenza corporea”, si legge nel volantino ufficiale dell’iniziativa.

Le lezioni sono organizzate in piccoli gruppi e guidate da facilitatori esperti, in un contesto comunitario che valorizza il corpo come mezzo espressivo e relazionale.

Il programma settimanale

Le prove gratuite iniziano il 6 ottobre, ma le attività proseguiranno durante tutto l’anno con appuntamenti fissi ogni settimana, suddivisi per tematiche e livelli:

Fondamenti: movimento, contatto, composizione

Un percorso introduttivo per avvicinarsi alla danza contemporanea e all’improvvisazione.

Lunedì, ore 19:00 – 21:00

Un percorso introduttivo per avvicinarsi alla danza contemporanea e all’improvvisazione. Contact Improvisation

Cadute, voli e condivisione del peso per trasformare la meccanica in danza.

Lunedì, ore 21:00 – 23:00

Cadute, voli e condivisione del peso per trasformare la meccanica in danza. Danza e improvvisazione

Composizione istantanea, ascolto e creatività.

Martedì, ore 20:30 – 22:30

Tutti i corsi si svolgono presso la Casa della Danza a Casciago, in un ambiente sicuro e stimolante, aperto a ogni livello di esperienza.

Come partecipare

Per partecipare alle lezioni di prova gratuite è necessario prenotarsi, scrivendo a organizzazione@feelthegap.org o contattando il numero +39 331 1451046. Ulteriori dettagli sui corsi e sul progetto sono disponibili sul sito www.feelthegap.org e sui canali social dell’associazione.

Box informativo

Date dell’evento

Lezioni di prova gratuite a partire da lunedì 6 ottobre 2025

Attività settimanali da ottobre in poi:

Lunedì, 19:00 – 21:00 → Fondamenti

Lunedì, 21:00 – 23:00 → Contact Improvisation

Martedì, 20:30 – 22:30 → Danza e improvvisazione

Contatti

@: organizzazione@feelthegap.org

M: +39 331 1451046

Sito | Instagram | Facebook