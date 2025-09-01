Quattro giorni al mare per 45 persone con disabilità: il “sogno” realizzato dalla Cooperativa Il Millepiedi
Grazie al sostegno della comunità e alla campagna solidale “Esci dal guscio”, la Cooperativa Il Millepiedi ha organizzato anche quest’anno la tradizionale vacanza a Misano Adriatico
Una vacanza attesa per mesi e resa possibile grazie alla campagna solidale “Esci dal guscio”. Quarantacinque persone con disabilità hanno potuto trascorrere quattro giorni al mare a Misano Adriatico, accompagnate da 11 educatori e 6 volontari della Cooperativa Sociale Il Millepiedi.
“Un’esperienza che lascia il segno”
Non solo mare e relax, ma anche momenti di scoperta e di autonomia. Carlo, uno dei partecipanti, racconta: «È stata una vacanza meravigliosa, vorrei andare ancora al mare». Gerlando ricorda con entusiasmo «il trenino, il prosciutto a colazione e l’uscita serale in centro».
Anche per gli educatori è stata un’esperienza significativa. Fabrizio, alla sua prima volta, sintetizza così: «Rivelazione». Per lui è stata l’occasione di vivere il gruppo in un contesto diverso, scoprendo lati inediti delle persone con cui lavora ogni giorno.
Una vacanza che diventa crescita e relazione
Giunta alla sua quattordicesima edizione, la vacanza del Millepiedi è molto più di una semplice gita: è un’occasione di crescita, di autonomia e di relazione. Per le persone con disabilità rappresenta la possibilità di vivere giorni lontani dalla famiglia, insieme agli amici, in un ambiente sicuro e stimolante.
L’organizzazione richiede impegno e dedizione, ma il gruppo di lavoro affiatato e la collaborazione tra educatori, volontari e partecipanti rendono l’esperienza ogni anno un successo. «Si torna stanchi, ma con il cuore pieno di entusiasmo, per il benessere che si è riusciti a regalare e a ricevere» – sottolinea Carlo Fiori, presidente della Cooperativa.
Il sostegno della comunità con “Esci dal guscio”
Alla base di questo progetto c’è la campagna di raccolta fondi “Esci dal guscio”, che ogni Pasqua sostiene l’iniziativa con la distribuzione di uova e colombe solidali. Le donazioni raccolte permettono di coprire i costi della vacanza per chi non può permettersela e di mantenere accessibili le tariffe per tutte le famiglie.
La Cooperativa Il Millepiedi ringrazia la comunità, i volontari e le famiglie per la fiducia, ricordando che «una vacanza può davvero cambiare la qualità della vita».v
