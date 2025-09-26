Varese News

Raccontare la natura con uno scatto: al via il corso di fotografia naturalistica

Dieci lezioni serali promosse da Varese Corsi per imparare a catturare scatti unici e suggestivi. Prima lezione lunedì 6 ottobre, dalle 20:45 alle 22:00, aperte le iscrizioni

Luce, attrezzature, composizione e paesaggi: saranno questi i temi principali del laboratorio di fotografia naturalistica che prenderà il via lunedì 6 ottobre dalle 20:45 alle 22:00 a Materia.

Rivolto agli appassionati di fotografia naturalistica il corso base permette di apprendere le tecniche di produzione dei contenuti naturalistici e paesaggistici. Le dieci lezioni saranno guidate da Bruno Coslovich, fotografo triestino residente a Varese con un’esperienza come operatore cine-televisivo. 

Durante il corso sono previste anche due uscite pratiche sul territorio, oltre a momenti formativi di post‑produzione, editing, colore e rumore.

Le iscrizioni sono aperte 

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Settembre 2025
