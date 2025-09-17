Racconti intorno al fuoco al Centro Didattico Scientifico di Tradate “Curiosità scientifiche su miti e leggende del bosco”

Lasciatevi affascinare dai racconti avvolti dal buio nella notte; miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare. Viaggio nell’EcoPlanetario incluso!

RACCONTI INTORNO AL FUOCO

“Curiosità scientifiche su miti e leggende del bosco”

I boschi rappresentano da sempre ambienti affascinanti e misteriosi e il loro stretto legame con la nostra specie, nel tempo, ha ispirato molti racconti. Cosa ne dite di unirvi a noi per scoprire assieme le radici scientifiche che hanno ispirato alcune caratteristiche delle creature magiche protagoniste di miti e leggende di questi luoghi?

A seguire…

– Viaggio in EcoPlanetario

– Osservazione astronomica. Attendiamo insieme che il buio ci avvolga e ci consenta di osservare i corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli; nel caso queste ultime non fossero ottimali, la serata prevede una visita guidata dell’Osservatorio astronomico.

Quota di partecipazione individuale: €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

Apertura cancelli h.20.45. Chiusura cancelli h.21.00.