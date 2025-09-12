Raddoppia l’area chirurgica della Casa di Comunità di Lonate Pozzolo, novità in arrivo anche a Cassano Magnago
Ora nella Casa di Comunità di Lonate Pozzolo la presa in carico chirurgica del paziente è a 360°, dalla prima visita, al trattamento chirurgico ambulatoriale
Alla Casa di Comunità di Lonate Pozzolo guidata dal dottor Francesco Roscio, Direttore della Chirurgia Generale di Gallarate, sono stati eseguiti, ieri mattina, i primi otto interventi per l’asportazione di lesioni cutanee e sottocutanee. Si tratta di uno dei primi ambulatori di asportazioni chirurgiche in ambito territoriale, erogate all’interno di una Casa di Comunità.
“Seguiamo protocolli estremamente rigidi per garantire un servizio di qualità e rispettoso dei più elevati standard di sicurezza ed appropriatezza clinica direttamente sul territorio. Questo ambulatorio replica di fatto alcune delle prestazioni finora erogate esclusivamente in ambito ospedaliero, senza contrapporsi a tutte le nostre attività intramoenia che rimangono in essere”, spiega Francesco Roscio, Direttore della Chirurgia Generale di Gallarate.
Ora nella Casa di Comunità di Lonate Pozzolo la presa in carico chirurgica del paziente è a 360°, dalla prima visita, al trattamento chirurgico ambulatoriale, fino alle medicazioni e rimozione dei punti di sutura, tutte attività coordinate da Cristina Desperati infermiera dedicata agli ambulatori chirurgici sul territorio.
Novità a Cassano Magnago
Sono di prossima apertura altri due ambulatori chirurgici di prossimità, sempre gestiti dalla Chirurgia di Gallarate e sotto la supervisione della Coordinatrice dottoressa Deborah Ragazzo. Questa volta la protagonista è la Casa di Comunità di Cassano Magnago, nella quale saranno attivati dal 16 settembre le prime visite chirurgiche e, dal 17 settembre, l’ambulatorio infermieristico di vulnologia e stomaterapia gestito dalle infermiere specialiste del presidio di Gallarate.
