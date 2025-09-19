Rari Nantes Saronno, i successi del 2024/25 e i nuovi obiettivi per la prossima stagione

Tempo di bilanci per la Rari Nantes Saronno, che chiude la stagione 2024/25 con numeri e successi importanti. Dopo il titolo italiano Master di società e le medaglie conquistate ai Campionati Italiani e Regionali per il settore agonistico, il club ha confermato il proprio ruolo nel panorama lombardo e italiano.

Una stagione da ricordare

.«Quella 2024/25 è stata una stagione da ricordare – dicono i responsabili della società – Quasi il 100% degli atleti qualificati ai Campionati Regionali, risultato mai raggiunto prima. Dieci atleti qualificati a Criteria Nazionali e Campionati Italiani di Categoria, un primato assoluto nella storia recente della società. Nuovi record societari e un gruppo sempre più coeso, che ha dimostrato orgoglio e spirito di squadra in tutte le categorie».

Nel settore Master, da ricordare il primo posto nel Circuito Nazionale Supermaster nella fascia C (10° in assoluto), secondo posto ai campionati italiani invernali di Torino 2024, come anche secondo piazzamento ai Campionati regionali di Lodi a febbraio 2025, vittorie e podi in numerosi trofei insieme ad ottime prestazioni nelle staffette e nelle gare individuali.

Accanto ai successi, non sono mancate anche alcune delusioni, vissute però come occasioni di crescita: «La forza della Rari Nantes Saronno è la capacità di rilanciarsi e migliorare anno dopo anno, mantenendo qualità e continuità in ogni settore”.

Novità e ritorni nello staff

La nuova stagione si apre con grande entusiasmo e con alcune novità nello staff tecnico: al ritorno di Fabio Cozzi, storico allenatore del club, si affianca il lavoro dei responsabili di categoria e delle psicologhe sportive che seguiranno gli atleti più promettenti dell’agonismo nei percorsi di gestione dell’ansia e delle emozioni. Ripartiranno anche i settori propaganda in collaborazione con Saronno Servizi e il settore per gli atleti con disabilità affiliati alla Fisdir. In programma il consueto poker di manifestazioni organizzate presso la piscina di Saronno, una per ogni settore.

La società punta a coniugare crescita tecnica e serenità: «Gli esordienti devono restare esordienti – spiegano gli allenatori – senza bruciare le tappe. L’obiettivo è accompagnare ogni atleta in un percorso completo, dagli esordienti fino ai senior, rispettandone i tempi e garantendo continuità. Lo spirito master rimane lo stesso: “fun, fitness & competition”, con la convinzione che impegno, serenità, correttezza e spirito di squadra siano la chiave per nuove soddisfazioni. La Rari Nantes Saronno è pronta: la stagione 2025/26 si apre con la voglia di confermare i successi e di affrontare nuove sfide, sempre insieme».