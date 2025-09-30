Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Regione Lombardia stabilisce biglietti scontati sui mezzi di trasporto pubblici per anziani e disabili

Si tratta di un abbonamento annuale valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari e servizi di navigazione del lago d’Iseo

autobus

La giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che prevede lo stanziamento di oltre 15 milioni di euro per dare la possibilità alle persone con disabilità e agli anziani di viaggiare sui mezzi del Trasporto pubblico locale a tariffe particolarmente agevolate o gratuite. Le risorse sono destinate alle Aziende del trasporto pubblico.

La misura riguarda l’iniziativa ‘Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata’ (Ivol Agevolata). Si tratta di un abbonamento annuale valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari e servizi di navigazione del lago d’Iseo.
Tutte le informazioni e la documentazione necessaria si trovano sul sito https://www.ioviaggioagevolata.servizirl.it/IVOLonline/ .

« Il provvedimento riguarda migliaia di cittadini che quotidianamente devono usufruire del Tpl – ha evidenziato l’assessore Lucente – Nello specifico, gli invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi spendendo 10 euro l’anno. Per gli over 65 con Isee fino a 12.500 euro, il costo dell’Ivol agevolata è di 80 euro l’anno. Gli invalidi con percentuale dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l’anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.