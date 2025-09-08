Regione stanzia altri 3,5 milioni per le Polizie locali: in provincia di Varese in arrivo 272mila euro per 17 Comuni

Con un’integrazione da 3,5 milioni di euro, la Regione Lombardia porta a 6 milioni la dotazione complessiva del bando 2025 per la sicurezza locale, consentendo di soddisfare tutte le 223 richieste pervenute da Comuni, Unioni di Comuni ed Enti locali. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.

Più strumenti e tecnologie per la sicurezza

I fondi permetteranno di finanziare l’acquisto di una vasta gamma di mezzi e attrezzature, tra cui autovetture ecologiche, moto e scooter, ma anche sniffer, taser, body cam e dash cam, fototrappole, telecamere e etilometri, oltre a biciclette elettriche e droni. Saranno acquistabili anche strumenti per il potenziamento delle centrali radio

Il finanziamento è parte della manovra di assestamento del bilancio 2025-2027, approvata dal Consiglio regionale. Gli Enti avranno tempo fino al 31 maggio 2026 per rendicontare le spese, con possibilità di modificare i progetti iniziali entro il 31 marzo 2026.

“Sostegno concreto e capillare a enti e Comuni”

Con questo ulteriore stanziamento riusciamo a dare una risposta concreta e immediata a tutti i Comuni e agli Enti che hanno presentato domanda sul bando 2025, garantendo un sostegno diffuso e capillare alle Polizie locali della Lombardia – ha spiegato l’assessore La Russa – Investire su nuove dotazioni significa mettere le nostre forze di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti più moderni ed efficaci, a beneficio della sicurezza delle comunità».

La ripartizione dei fondi per provincia

Ecco come saranno distribuite le risorse aggiuntive tra le varie province:

Milano: 55 enti per 910.313 euro

Brescia: 38 Comuni per 591.213 euro

Bergamo: 29 Comuni per 422.217 euro

Como: 17 Comuni per 276.578 euro

Varese: 17 Comuni per 272.269 euro

Monza e Brianza: 16 Comuni per 235.273 euro

Mantova: 15 Comuni per 238.109 euro

Pavia: 12 Comuni per 217.896 euro

Lodi: 9 Comuni per 111.479 euro

Cremona: 6 Comuni per 117.734 euro

Lecco: 5 Comuni per 72.821 euro

Sondrio: 4 Comuni per 50.525 euro