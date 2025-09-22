“Reviviscenze musicali”: ad Albizzate il secondo concerto con il Viarmonica World Music Duo

Prosegue la VI edizione della rassegna “Reviviscenze Musicali”, organizzata da ARTandCHARITY Odv., con un nuovo appuntamento dedicato alle suggestioni sonore provenienti da diverse tradizioni musicali.

Sabato 27 settembre alle ore 21:00, in Sala Piotti del Comune di Albizzate (Via G. Ambrosoli, 1 – Albizzate, VA), il pubblico potrà assistere al concerto “Echi di terre lontane” con il Viarmonica World Music Duo: Gabriele Zolli al violino e Alessandro Grosso alla fisarmonica.

Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso atmosfere intense e senza confini, capace di unire culture diverse in un dialogo armonico tra strumenti e sensibilità artistiche.

L’ingresso è gratuito. Sarà tuttavia gradita una donazione liberale a sostegno del progetto “DOPO DI NOI” rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni con fragilità, per accompagnarli verso una maggiore autonomia di vita.

La Sala Piotti dispone inoltre di un ampio parcheggio gratuito a disposizione del pubblico. Per informazioni: locandina / www.artandcharity.it/eventi – info@artandcharity.it – tel. 375 9109010