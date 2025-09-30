Riapertura strada Brusimpiano – Porto Ceresio: nuovi orari di transito e sgombero del materiale franato

ANAS annuncia la riapertura serale della strada, con nuovi orari di transito per i mezzi pubblici e operazioni di sicurezza per il materiale franato.

A partire da stasera, martedì 30 settembre, la strada che collega Brusimpiano a Porto Ceresio sarà riaperta al transito con nuovi orari di viabilità, in risposta alle richieste delle amministrazioni comunali di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano. La riapertura avverrà dalle 17:30 alle 08:30 del mattino, con un’attenzione particolare per il transito dei mezzi pubblici.

Autobus e sicurezza durante lo sgombero

A partire dalle ore 14:00, sarà consentito il transito dell’autobus in arrivo a Ponte Tresa, per permettere lo sgombero del materiale franato che ancora occupa parte della strada. L’operazione si svolgerà in totale sicurezza, garantendo la protezione degli automobilisti e dei lavoratori impegnati nei lavori di pulizia.

ANAS ha inoltre precisato che saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per agevolare il transito e allo stesso tempo garantire l’efficacia delle operazioni di sgombero, che richiedono tempo e attenzione per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Continua l’impegno per la viabilità sicura

Questa decisione è stata presa per rispondere alle esigenze di sicurezza e viabilità delle due comunità, considerando anche la presenza di frane che hanno danneggiato il manto stradale. La strada resta comunque monitorata durante tutte le fasi di riapertura, con la costante attenzione di ANAS per garantire una viabilità priva di rischi.

La riapertura serale, seppur parziale, è un passo positivo verso la normalizzazione della situazione e consentirà ai residenti e ai pendolari della zona di riprendere la propria attività quotidiana con maggiore comodità.