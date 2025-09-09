Riapre al pubblico dopo i lavori l’ufficio postale di Casalzuigno
L’ufficio postale di via Libertà 44, torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’Ufficio Postale sono disponibili anche i servizi INPS
Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Casalzuigno. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
I LAVORI
Tra i lavori effettuati, interventi sul sistema di illuminazione, un rinnovamento degli ambienti all’interno della sala al pubblico e della sala consulenza, l’introduzione di una nuova postazione ribassata per favorire una migliore relazione con la clientela e di sale consulenza completamente rinnovate.
I SERVIZI ALL’UTENZA
Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’Ufficio Postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i servizi anagrafici con quindici certificati disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.
ORARI E INFO
L’ufficio postale di via Libertà 44, torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4930 Uffici Postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.
