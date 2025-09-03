Ribaltamento sull’autostrada A9: blocco del traffico e un ferito trasportato in ospedale
L’incidente ha coinvolto una sola autovettura, con il conducente che ha riportato ferite e, per precauzione, è stato trasportato in ospedale
Oggi, mercoledì 3 settembre, alle ore 9 circa, si è verificato un incidente stradale sull’Autostrada A9, nei pressi di Lomazzo, in direzione sud. L’incidente ha coinvolto una sola autovettura, con il conducente che ha riportato ferite e, per precauzione, è stato trasportato in ospedale.
L’incidente ha causato un blocco totale del traffico in direzione sud, con code e rallentamenti a partire dalla zona dell’incidente. Le squadre di emergenza, arrivate rapidamente sul posto, hanno gestito la situazione e garantito il trasporto del ferito in sicurezza.
Al momento, la situazione viaria resta critica, con il traffico ancora bloccato. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità, ma si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso di Lomazzo e Como.
