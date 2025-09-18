“Riempi il carrello di solidarietà”, a Saronno la raccolta alimentare della Croce Rossa per aiutare chi è in difficoltà
Sabato 20 settembre al supermercato Iperal di Saronno, si terrà una raccolta di generi alimentari per supportare le famiglie bisognose. Un gesto semplice che può fare la differenza
Sabato 20 settembre torna la raccolta di generi alimentari promossa dalla Croce Rossa di Saronno per aiutare persone e famiglie in difficoltà.
L’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà” si svolgerà dalle 8,30 alle 18,30 al supermercato Iperal di via Monti 16b, dove saranno presenti i volontari che raccoglieranno confezioni di cibo non deperibile.
Si potranno donare prodotti come olio, pasta, riso, pelati, sughi, latte, biscotti, zucchero, tonno in scatola, carne in scatola, legumi e caffè per moka. Ogni piccolo contributo, anche il più semplice, farà una grande differenza per chi ne ha bisogno.
