Varese News

Saronno/Tradate

“Riempi il carrello di solidarietà”, a Saronno la raccolta alimentare della Croce Rossa per aiutare chi è in difficoltà

Sabato 20 settembre al supermercato Iperal di Saronno, si terrà una raccolta di generi alimentari per supportare le famiglie bisognose. Un gesto semplice che può fare la differenza

carrello spesa - generico

Sabato 20 settembre torna la raccolta di generi alimentari promossa dalla Croce Rossa di Saronno per aiutare persone e famiglie in difficoltà.

L’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà” si svolgerà dalle 8,30 alle 18,30 al supermercato Iperal di via Monti 16b, dove saranno presenti i volontari che raccoglieranno confezioni di cibo non deperibile.

Si potranno donare prodotti come olio, pasta, riso, pelati, sughi, latte, biscotti, zucchero, tonno in scatola, carne in scatola, legumi e caffè per moka. Ogni piccolo contributo, anche il più semplice, farà una grande differenza per chi ne ha bisogno.

di
Pubblicato il 18 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.