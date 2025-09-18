“Riempi il carrello di solidarietà”, a Saronno la raccolta alimentare della Croce Rossa per aiutare chi è in difficoltà

Sabato 20 settembre torna la raccolta di generi alimentari promossa dalla Croce Rossa di Saronno per aiutare persone e famiglie in difficoltà.

L’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà” si svolgerà dalle 8,30 alle 18,30 al supermercato Iperal di via Monti 16b, dove saranno presenti i volontari che raccoglieranno confezioni di cibo non deperibile.

Si potranno donare prodotti come olio, pasta, riso, pelati, sughi, latte, biscotti, zucchero, tonno in scatola, carne in scatola, legumi e caffè per moka. Ogni piccolo contributo, anche il più semplice, farà una grande differenza per chi ne ha bisogno.